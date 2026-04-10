Здоров'я
136
2 хв

Набряки — як швидко їх позбутися, що треба їсти

Набряклість може виникнути з багатьох причин. Найчастіші з них — фізіологічні.

Віра Хмельницька
Один з найефективніших способів позбутися набряків на ногах — це регулярні фізичні вправи / © Credits

Набряклість – стан, який може виникнути в усіх і в будь-якому віці. Якщо набряки не викликані хронічними патологіями, то частіше вони виникають у тих, хто веде нездоровий і малорухливий спосіб життя.

Набряки виникають через зайву рідину в організмі. Найчастіше вони з’являються на обличчі та тілі, пише Elle.

Пропонуємо переглянути головні поради, які допоможуть позбутися набряклості за короткий період.

Хамам, сауна або лазня

Таку процедуру можна зробити вдома з гарячою ванною.

Водний баланс

Фахівці рекомендують випивати від п’яти до 15 склянок на день. Також вживайте трав’яні чаї з квітів липи, брусниці, листя берези, шипшини та насіння кропу.

Масаж сухою щіткою

Процедура допоможе покращити роботу лімфатичної та кровоносної систем, зменшить целюліт і прояви розтяжок. Крім того, допоможе зняти набряк усього тіла.

Детокс

Якщо ви хочете вивести зайву рідину за один день — варто звернути увагу на детокс. Спеціалісти радять часткове або повне голодування, часте пиття води і вживання свіжих овочевих соків.

Фізичні вправи

Один з найефективніших способів позбутися набряків на ногах — це регулярні фізичні вправи: ходьба, плавання, велосипед. Такі кардіоваскулярні вправи допомагають зменшити набряклість, покращуючи кровообіг. Зокрема, рухи, що задіюють м’язи ніг, допомагають зменшити набряк ніг, збільшуючи венозний відтік.

Харчування

  • Вживання продуктів, багатих на калій, допомагає виводити натрій з організму.

  • Банани, авокадо та зелені листові овочі багаті на калій.

  • Протизапальні продукти, як-от імбир і куркума, сприяють усуненню набряків.

  • Корисно вживати гарбузове насіння і мигдаль, які багаті на магній.

  • Цитрусові містять вітамін С і захищають здоров’я судин.

Раніше ми писали про те, що станеться з вашим організмом, якщо пити трав’яний чай щодня. Більше про це читайте в новині.

