Набряки — як швидко їх позбутися, що треба їсти
Набряклість може виникнути з багатьох причин. Найчастіші з них — фізіологічні.
Набряклість – стан, який може виникнути в усіх і в будь-якому віці. Якщо набряки не викликані хронічними патологіями, то частіше вони виникають у тих, хто веде нездоровий і малорухливий спосіб життя.
Набряки виникають через зайву рідину в організмі. Найчастіше вони з’являються на обличчі та тілі, пише Elle.
Пропонуємо переглянути головні поради, які допоможуть позбутися набряклості за короткий період.
Хамам, сауна або лазня
Таку процедуру можна зробити вдома з гарячою ванною.
Водний баланс
Фахівці рекомендують випивати від п’яти до 15 склянок на день. Також вживайте трав’яні чаї з квітів липи, брусниці, листя берези, шипшини та насіння кропу.
Масаж сухою щіткою
Процедура допоможе покращити роботу лімфатичної та кровоносної систем, зменшить целюліт і прояви розтяжок. Крім того, допоможе зняти набряк усього тіла.
Детокс
Якщо ви хочете вивести зайву рідину за один день — варто звернути увагу на детокс. Спеціалісти радять часткове або повне голодування, часте пиття води і вживання свіжих овочевих соків.
Фізичні вправи
Один з найефективніших способів позбутися набряків на ногах — це регулярні фізичні вправи: ходьба, плавання, велосипед. Такі кардіоваскулярні вправи допомагають зменшити набряклість, покращуючи кровообіг. Зокрема, рухи, що задіюють м’язи ніг, допомагають зменшити набряк ніг, збільшуючи венозний відтік.
Харчування
Вживання продуктів, багатих на калій, допомагає виводити натрій з організму.
Банани, авокадо та зелені листові овочі багаті на калій.
Протизапальні продукти, як-от імбир і куркума, сприяють усуненню набряків.
Корисно вживати гарбузове насіння і мигдаль, які багаті на магній.
Цитрусові містять вітамін С і захищають здоров’я судин.
