Набряк Квінке: як надати першу допомогу людині у разі гострої алергічної реакції

Набряк Квінке: як надати першу допомогу людині у разі гострої алергічної реакції

Набряк виникає досить швидко, тому важливо вчасно зорієнтуватися та надати людині домедичну допомогу.

Набряк Квінке — гостра алергічна реакція організму, що характеризується масивним набряком слизових оболонок, шкіри і підшкірної жирової клітковини.

Алергічна реакція може бути викликана укусом комахи, пилком, реакцією на медичний препарат чи їжу, косметику чи навіть фізичні фактори, такі як холод чи спека.

Варто зазначити, що набряк виникає досить швидко, тому важливо вчасно зорієнтуватися та надати людині домедичну допомогу. Як — в інфографіці МОЗ.

Які харчові продукти не слід вживати у разі алергії

Людям, які страждають на алергію, варто з великою відповідальністю складати раціон харчування. Адже саме деякі продукти ускладнюють перебіг і без того важкого стану.

Найкраще - звернутися до лікаря, який точно знає, що саме вам не слід вживати у весняно-літній період.

Якщо ви точно знаєте, які саме рослини викликають у вас алергію - на період іхнього цівітіння варто відмовитися від таких продуктів:

До пилку дерев: горіхи (особливо фундук), яблука, черешня, вишня, персик, нектарин, слива, морква, петрушка, селера, помідори (томати), ківі, картопля, березовий сік.

горіхи (особливо фундук), яблука, черешня, вишня, персик, нектарин, слива, морква, петрушка, селера, помідори (томати), ківі, картопля, березовий сік. До пилку злакових трав: хліб, хлібобулочні вироби, хлібний квас, вироби з борошна, манна крупа, висівки, проростки злаків, панірувальні сухарі, морозиво, щербет, пудинги, галушки, млинці, геркулес і крупи (овес, пшениця, ячмінь і т.д.), кукурудза , сорго, ковбаси, замінники кави, солод, пиво, пшенична горілка, щавель.

хліб, хлібобулочні вироби, хлібний квас, вироби з борошна, манна крупа, висівки, проростки злаків, панірувальні сухарі, морозиво, щербет, пудинги, галушки, млинці, геркулес і крупи (овес, пшениця, ячмінь і т.д.), кукурудза , сорго, ковбаси, замінники кави, солод, пиво, пшенична горілка, щавель. До пилку бур'янів: диня, насіння соняшнику, соняшникова олія, халва, майонез, кавун, кабачки, баклажани, гірчиця, шпинат, буряк, абсент, вермут, латук, топінамбур, цикорій, цитрусові, мед.

диня, насіння соняшнику, соняшникова олія, халва, майонез, кавун, кабачки, баклажани, гірчиця, шпинат, буряк, абсент, вермут, латук, топінамбур, цикорій, цитрусові, мед. До грибків: дріжджове тісто, квашена капуста, пиво, квас, сири, вина, лікери, цукор, фруктоза, сорбіт, ксиліт, інші продукти, що піддаються ферментації під час приготування.

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