Лікування бойових травм: у Міноборони повідомили про початок затвердження перших протоколів за єдиним стандартом

Всі заклади охорони здоровʼя системи Міністерства оборони і комунальні лікуватимуть за єдиним стандартом.

Найближчим часом Міністерство охорони здоровʼя починає затвердження перших протоколів з надання допомоги у разі бойової травми.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова у Facebook.

За її словами, система організації медицини для військовослужбовців витримала необхідність швидкого розгортання 2022 року.

"Мережа збільшилась, відпрацювались евакуаційні маршрути. Наприкінці минулого року керівництво медичного напрямку в МО та Командування Медичних сил Збройних Сил України було перезавантажено саме з метою подальшої систематизації роботи, яка має привести до зменшення втрат, ускладнень, оптимізації витрат. Станом на сьогодні у тісній взаємодії з Міністерством охорони здоровʼя ми рухаємось у частині розподілу відповідальності і повноважень: МОУ — догоспітальна ланка, МОЗ — госпітальна", — пояснила Наталія Калмикова.

Вона повідомила, що Міністерство охорони здоровʼя починає затвердження перших протоколів з надання допомоги у разі бойової травми. Відповідно всі заклади охорони здоровʼя системи Міністерства оборони і комунальні лікуватимуть за єдиним стандартом.

Також буде визначено необхідні професійні кваліфікації, що дозволить системно підвищити навички.

"Протоколи містять і визначені переліки лікарських засобів, обладнання, а отже буде уніфіковано закупівлі", — додала Наталія Калмикова.

Також заступниця міністра оборони повідомила про цифровізацію військової медицини і її синхронізацію з цивільною.

"Наразі ЕСОЗ (електронна система охорони здоров’я) формує ланцюжок даних громадян України від бірочки при народженні до свідоцтва про смерть. Нам необхідно створити систему, в якій частина життя проведена в війську була зрозуміла лікарям після повернення в цивільне життя", — пояснила заступниця міністра оборони.

Триває розгортання медичної інформаційної системи в госпіталях. За словами Калмикової, поки не все ідеально, але "команда реагує і вирішує проблемні питання".

Нагадаємо, що законопроєкт №10343, який наближає українські стандарти надання медичної та домедичної допомоги до стандартів НАТО, передбачає лікування за протоколами та стандартами Альянсу, забезпечуючи найвищий сучасний рівень медичної допомоги.

Тим часом в Україні спростили отримання електронних рецептів. Тепер їх можна отримати без фізичної присутності у лікаря.

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