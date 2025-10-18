Напади мігрені: від яких продуктів варто відмовитися

Мігрень — поширене і вкрай неприємне захворювання / © www.credits

Реклама

Люди, схильні до мігрені, відрізняються чутливістю до певних продуктів харчування. Від прийому їжі до розвитку реакції на якийсь продукт може минути від 30 хвилин до 72 годин, тому досить важко її визначити.

Лікар Феліпе Брамбілла попередив, що деякі продукти можуть посилювати мігрень, пише Terra.

«На мігрень впливає безліч факторів, а дієта — один з найважливіших», — підкреслив Брамбілла.

Реклама

Він порадив людям із цим захворюванням відмовитися від шоколаду, витриманих сирів, штучних підсолоджувачів, кави та інших напоїв з високим вмістом кофеїну, а також шинки, салямі та ковбаси.

Водночас, за словами лікаря, деякі продукти, навпаки, корисні для полегшення мігрені. Серед них він виділив імбир, рибу з високим вмістом омега-3 — жирних кислот, темно-зелені листові овочі, насіння та олійні культури. Крім того, варто пити якнайбільше води.

Раніше ми писали про те, чи можна пити каву під час головного болю. Більше про це читайте у новині.