- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 176
- Час на прочитання
- 1 хв
Напади мігрені: від яких продуктів варто відмовитися
Мало хто знає, що продукти, які ви їсте, можуть посилювати мігрень.
Люди, схильні до мігрені, відрізняються чутливістю до певних продуктів харчування. Від прийому їжі до розвитку реакції на якийсь продукт може минути від 30 хвилин до 72 годин, тому досить важко її визначити.
Лікар Феліпе Брамбілла попередив, що деякі продукти можуть посилювати мігрень, пише Terra.
«На мігрень впливає безліч факторів, а дієта — один з найважливіших», — підкреслив Брамбілла.
Він порадив людям із цим захворюванням відмовитися від шоколаду, витриманих сирів, штучних підсолоджувачів, кави та інших напоїв з високим вмістом кофеїну, а також шинки, салямі та ковбаси.
Водночас, за словами лікаря, деякі продукти, навпаки, корисні для полегшення мігрені. Серед них він виділив імбир, рибу з високим вмістом омега-3 — жирних кислот, темно-зелені листові овочі, насіння та олійні культури. Крім того, варто пити якнайбільше води.
Раніше ми писали про те, чи можна пити каву під час головного болю. Більше про це читайте у новині.