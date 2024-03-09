Наперекір смерті: пацієнт з агресивною формою рака одужав після експериментального лікування

Бен Тротман був єдиним, хто погодився спробувати новаторський метод лікування, після того, як лікарі спрогнозували, що йому залишилося жити не більше дев'яти місяців.

41-річний британець Бен Тротман, у якого виявили смертельну пухлину мозку, одужав завдяки новаторському методу лікування. Після курсу терапії лікарі не знайшли навіть слідів злоякісного новоутворення в його голові.

Про історію щасливого одужання пише The Times.

Видання розповіло історію чоловіка, в якого у жовтні 2022 року лікарі діагностували гліобластому (агресивну форму раку головного мозку, що відрізняється дуже швидким ростом пухлин). Після встановлення діагнозу за прогнозами лікарів Бенові залишалося жити не більше дев’яти місяців.

Стандартна методика лікування гліобластоми, яку застосовують останні 20 років, передбачає променеву або хімієтерапію, після чого проводять хірургічне втручання і намагаються видалити якомога більшу частину пухлини. Проте навіть після успішної операції результат зазвичай є невтішним, розповів доктор Пол Малхолланд, провідний фахівець з раку головного мозку в лікарні Університетського коледжу Лондона. За даними статистики лише 5% пацієнтів, в яких було діагностовано гліобластому, прожили п'ять років після стандартного лікування.

У рідких випадках у пацієнтів настає ремісія, але хвороба завжди повертається зі стрімким ростом пухлини. За словами лікаря, відомі випадки, коли пухлина збільшилась вдвічі менше ніж за два місяці після лікування.

Пол Малхолланд запропонував своїм пацієнтам з гліобластомою пройти курс імунотерапії, перш ніж починати стандартне лікування. Цей метод ґрунтується на застосування медикаментозних препаратів, що активізують власні захисні функції організму, що на думку лікаря могло допомогти і в боротьбі з раковими клітинами.

Єдиним пацієнтом лікаря, що дав згоду на експериментальне лікування, був Бен Тротман.

Обстеження мозку Бена після двомісячного курсу імунотерапії виявило, що пухлина повністю зникла. За словами лікаря, імунна система чоловіка самостійно знищила злоякісне новоутворення.

Щоб запобігти поверненню хвороби, Бену Тротману призначили додаткову хімієтерапію у січні минулого року і регулярно проводять обстеження. Наразі він почувається добре і продовжує повноцінне життя.

На думку Пола Малхолланда, результати експерименту – це ще один важливий крок у пошуку ліків проти агресивних форм раку, які вкрай важко піддаються лікуванню.

Нагадаємо, британські вчені створили експериментальну вакцину проти раку і вже почали її випробувати на людях. Це може стати революцією у лікуванні раку.

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