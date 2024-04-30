Напій, що подовжує молодість: покращує пам’ять, "стирає" зморшки на обличчі

Цей напій п’ють як зранку, так і ввечері, окрім антивікових властивостей, він має надзвичайну користь для здоров’я всього організму.

Це зелений чай, який найперше цікавий тим, що призупиняє процеси старіння мозку, шкіри, серця й судин. А все за рахунок того, що він містить у своєму складі антиоксидантні сполуки, які здатні захищати клітини організму від процесів передчасного старіння. Розповідаємо, яка користь зеленого чаю, що лікує і кому пити його не слід.

Яка користь зеленого чаю для організму людини

Антивікова функція. За рахунок вмісту вітамінів групи В чай допомагає зберегти молодість та пружність шкіри. Вітамін Е допомагає утворенню нових клітин шкіри, робить її еластичною та сяючою. Також напій виступає у ролі нейропротектора, який запобігає старінню мозку й нівелює старечі захворювання.

За рахунок вмісту вітамінів групи В чай допомагає зберегти молодість та пружність шкіри. Вітамін Е допомагає утворенню нових клітин шкіри, робить її еластичною та сяючою. Також напій виступає у ролі нейропротектора, який запобігає старінню мозку й нівелює старечі захворювання. Протизапальна дія. У китайській народній медицині зелений чай і досі використовують як жарознижувальний та кровоспинний засіб. Його п’ють також для того, щоб пришвидшити загоєння ран, оскільки він добре впливає на регенерацію тканин.

У китайській народній медицині зелений чай і досі використовують як жарознижувальний та кровоспинний засіб. Його п’ють також для того, щоб пришвидшити загоєння ран, оскільки він добре впливає на регенерацію тканин. Покращує концентрацію, працездатність і пам'ять. Зелений чай має тонізуючу властивість, тому знімає сонливість, покращує концентрацію та увагу. Після випитої чашки чаю людина почувається бадьорою та щасливішою.

Зелений чай має тонізуючу властивість, тому знімає сонливість, покращує концентрацію та увагу. Після випитої чашки чаю людина почувається бадьорою та щасливішою. Піднімає настрій. За рахунок вмісту сполуки – L-теаніну, зелений чай здатен знімати стрес, нервове напруження і покращувати настрій.

За рахунок вмісту сполуки – L-теаніну, зелений чай здатен знімати стрес, нервове напруження і покращувати настрій. Очищує організм. Зелений чай здатен виводити з організму всі токсичні й шкідливі речовини, тому його корисно вживати для очищення кишківника.

Зелений чай здатен виводити з організму всі токсичні й шкідливі речовини, тому його корисно вживати для очищення кишківника. Допомагає схуднути. Зелений чай здатен пришвидшувати обмін речовин та розщеплювати жири, тому його корисно пити тим, хто хоче швидше схуднути.

Зелений чай здатен пришвидшувати обмін речовин та розщеплювати жири, тому його корисно пити тим, хто хоче швидше схуднути. Знижує ризик онкології. Напій містить поліфеноли, які захищають тіло від ультрафіолетового проміння і не дають розвиватися раковим клітинам.

Напій містить поліфеноли, які захищають тіло від ультрафіолетового проміння і не дають розвиватися раковим клітинам. Оздоровлює серце й судини. Зелений чай покращує еластичність судин, запобігає утворенню холестеринових бляшок, нівелює ризики інсульту.

Зелений чай покращує еластичність судин, запобігає утворенню холестеринових бляшок, нівелює ризики інсульту. Корисний при шкірних захворюваннях. Екстракт зеленого чаю міститься в багатьох косметичних засобах, оскільки безцінний для підтримання здоров’я та молодості шкіри. Зелений чай лікує запалення на шкірі, прискорює відновлення клітин, допомагає лікувати псоріаз. Ним можна користуватися як тоніком, тоді покращиться еластичність шкіри й зникнуть дрібні зморшки.

Яка шкода зеленого чаю: кому не можна пити

Норма вживання зеленого чаю для людини – 3 чашки на день, а при надмірному вживанні напій може нашкодити. Не можна пити зелений чай, якщо є гіпертонія, проблеми з печінкою, нирками чи жовчним міхуром.

Не слід пити чай зелених сортів, якщо ви приймаєте ліки, що розріджують кров. Не можна поєднувати напій із кавою та енергетиками, можуть бути проблеми із серцем.

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