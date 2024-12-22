Напій японських довгожителів: захищає від багатьох старечих захворювань

Щоб зберегти здоров'я на довгі роки, лікарі рекомендують брати приклад із японців, вони регулярно вживають особливий напій, який сприяє довголіттю.

Цей напій готується лише з трьох інгредієнтів, які точно є на вашій кухні. Однак він дуже корисний, хоча і простий у приготуванні.

Як приготувати напій для довголіття: яка його користь для організму

Інгредієнти:

1/4 чайної ложки куркуми;

1 столова ложка лимонного соку;

шматочок кореня імбиру.

Як приготувати напій. У склянку з гарячою водою додайте куркуму, лимонний сік і шматочок імбиру, дайте настоятися декілька хвилин і можна пити. До напою входять інгредієнти, які позитивно впливають на роботу серця, підвищують імунітет і захищають клітини організму від передчасного старіння. Лікарі рекомендують вживати цілющий напій не менше трьох разів на тиждень.

Імбир багатий на антиоксиданти і нівелює ризики захворювання на деякі види раку. Цей корінь упродовж тисячі років використовували для лікування різноманітних болів, застуди, нудоти, колітів, розладів нервової системи тощо.

багатий на антиоксиданти і нівелює ризики захворювання на деякі види раку. Цей корінь упродовж тисячі років використовували для лікування різноманітних болів, застуди, нудоти, колітів, розладів нервової системи тощо. Лимон містить велику кількість антиоксидантних сполук і вітамін С, які здатні вберегти організм від захворювань серця, судин, сечовивідної і травної систем, а також онкології.

містить велику кількість антиоксидантних сполук і вітамін С, які здатні вберегти організм від захворювань серця, судин, сечовивідної і травної систем, а також онкології. Куркума покращує роботу кишківника, допомагає справлятися з хронічною діареєю, метеоризмом, виразковим колітом й іншими захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Також пряність зміцнює імунну систему і бореться з раковими захворюваннями.

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