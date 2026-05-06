Напої з цукрозамінниками збільшують вагу? : тренер чесно розповів, як насправді це працює

Напої з цукрозамінниками / © Unsplash

Реклама

Чимало людей вважають, що напої з цукрозамінниками збільшують вагу так само, як і просто напої з цукром. Чи справді це так? Кому варто боятися напоїв із цукрозамінниками?

Фітнес-тренер та нутриціолог Віктор Мандзяк розповів, чи можна погладшати від напоїв із замінниками цукру.

Чи можна набрати вагу від напоїв із цукрозамінниками: думка нутриціолога

«Кола Zero може призвести до зайвої ваги. Так кажуть. П’єте напої з позначкою Zero Sugar і думаєте, що обманули систему? Немає ніякої системи, яку треба обманювати. Є здоровий глузд», — починає розповідь фітнес-тренер.

Реклама

Науковці пояснюють, що цефалічна фаза виділення інсуліну, яка починається у відповідь на солодкий смак у роті, — це настільки незначна кількість інсуліну, що нею можна знехтувати.

Експерименти свідчать, що солодкі напої з цукрозамінниками не лише не заважають худнути, а й навпаки — допомагають.

«Але як вони можуть допомагати нам худнути? Солодкий смак ми любимо безумовно. Зазвичай щось солодке — тістечка, шоколадки, шоколадні цукерки — це калорійні „бомби“», — каже Василь Мандзяк.

Він додає, що існує поняття сенсорно-специфічного насичення, коли ми насичуємося певним смаком. Так, ми можемо відчути ситість від солодкого смаку в напоях з цукрозамінниками, але без додаткових калорій.

Реклама

До того ж напої з цукрозамінниками можуть знизити тягу до поїдання солодких «калорійних бомб».

Як схуднути смачно і без шкоди

Традиційні десерти на кшталт шоколаду чи випічки є дуже калорійними, тому їх варто вживати помірковано. Нутриціолог Віктор Мандзяк радить не шукати «найбільш дієтичний» варіант, а обирати те, що приносить справжнє задоволення, адже солодощі — це насамперед емоційна підтримка.

Проте якщо вашою метою є саме поживна цінність, беззаперечним лідером стають сухофрукти. Сушіння робить фрукт концентратом: у ньому в 6 разів зростає вміст цукру, але разом з ним концентруються вітаміни, мінерали та клітковина.

Клітковина не лише заповнює дефіцит рослинних волокон у сучасному раціоні, а й буквально «спалює» калорії: кожен її грам перешкоджає засвоєнню приблизно 7 ккал.

Реклама

Вживання корисних продуктів, як-от горіхів, олій чи смузі, не гарантує схуднення, оскільки вони можуть бути дуже калорійними. Ключовим залишається контроль порцій та дотримання енергетичного балансу.

Для ефективного контролю апетиту важливо додавати до кожного приймання їжі білок та клітковину, які забезпечують тривале відчуття насичення та запобігають випадковим перекусам протягом дня. Надмірні обмеження в їжі часто призводять до зривів, тому гнучкий підхід ефективніший за суворі заборони.

Новини партнерів