Нарешті з'явилася остаточна відповідь: чи склеює жувальна гумка шлунок

Жувальна гумка складається з неїстівної еластичної основи та може мати різні смакові й ароматичні добавки. З дитинства багато хто чув, якщо проковтнути жуйку, вона може склеїти стінки шлунка. Чи так це насправді — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Експертка з харчування Наталія Мазурик у своєму Telegram-каналі розповіла про те, чи насправді жувальна гумка може склеїти шлунок, якщо її проковтнути.

Жуйка склеїть шлунок — найголовніший міф, в який багато хто вірить

В дитинстві батьки неодноразово лякали нас тим, що якщо жувати жувальну гумку, а потім її проковтнути, то вона може склеїти шлунок. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Хоча виріб дійсно небажано ковтати.

Експертка повідомила, що немає наукових даних, які б підтвердили цей факт. Тобто якщо жуйку проковтнути, вона пройде той самий шлях, що й інша їжа. Вона, звичайно, не розщеплюється так само швидко, але й не прилипає до внутрішніх органів.

Чому краще не ковтати жуйку

Фахівчиня наголошує — ковтати жувальну гумку все ж не варто. Якщо це робити часто, вона може стати причиною закупорювання.

А ще краще не жувати її щодня, адже більшість містить аспарам, велику кількість цукру та інші шкідливі для організму компоненти. Також жуйку рекомендовано вживати після їди. Якщо жувати впродовж 20 хвилин, це допоможе збільшити слиновиділення. А це своєю чергою прискорює час, який потрібен слині для нейтралізації кислоти.

Що робити, якщо проковтнули жуйку

Якщо дитина проковтнула жувальну гумку, батькам необхідно просто зберігати спокій і відганяти від себе негативні думки про те, що вона може склеїти шлунок.

Через деякий час організм сам перетравить жуйку і вона буде виведена природним способом. Ризик існує лише в тому разі, якщо дитина одразу проковтнула понад 5 жувальних гумок. Вони можуть застрягнути в стравоході, викликаючи задуху чи непрохідність кишківника. Тоді необхідне хірургічне втручання.

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