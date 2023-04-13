Нарізали і залишили у холодильнику: міф про отруйність цибулі розвінчано

Введіть у Google запит "Чи є отруйними сирі цибулини, що були нарізані напередодні?", і ви знайдете безліч тривожних попереджень.

Ви можете прочитати дописи блогерів, які висловлюють попередження (без будь-яких наукових джерел), на зразок цих: "Пам'ятайте, що небезпечно нарізати цибулю і намагатися приготувати її наступного дня, вона стає надзвичайно отруйною вже після однієї ночі і створює токсичні бактерії, які можуть спричинити шкідливі інфекції шлунку через надлишок вироблення жовчі та навіть харчове отруєння".

А також це: "Цибуля - величезний магніт для бактерій, особливо незвареної цибулі. Ви ніколи не повинні залишати частину нарізаної цибулі. Навіть якщо ви покладете її до пакету з замком-блискавкою та поставите до холодильника - це небезпечно".

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Також: "Дуже часто, коли у нас проблеми зі шлунком, ми не знаємо, що є причиною. Можливо, винна цибуля. Цибуля поглинає бактерії, тому вона настільки корисна у запобіганні простудних захворювань, а також саме це є причиною, чому не слід їсти цибулю, яка вже тривалий час лежить після того, як її нарізали".

Настрої відрізняються за формулюванням, але загальний зміст від "експертів" з інтернет-здоров'я полягає в тому, щоб уникати нарізаної сирої цибулі. Вони стверджують, що цибуля всмоктує бактерії з повітря і це спричиняє захворювання.

Про це пише eatingwell.com.

Ці твердження можуть змусити вас переживати через раніше безпечний продукт харчування, і кількість різних джерел, які поширюють цю інформацію, можуть змусити вас подумати двічі про це.

Чи є нарізана сира цибуля отруйною або токсичною?

"Немає жодної валідності [цьому міфу]", - розповіла Еллен Штейнберг, докторка філософії, дієтологиня і спеціалістка з безпеки харчування.

По-перше, хімічний склад цибулі просто не підтримує ріст бактерій, пояснила вона. Їхній низький рівень pH (кислотність) і низький вміст білків означають, що вони не є ідеальними ґрунтом для розмноження мікробів, вірусів або інших патогенів.

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Насправді, навпаки, цибуля містить сполуки, які мають антибактеріальні властивості.

"Після нарізання цибуля виділяє сполуки, які не сприяють розвитку патогенів”, - заявила Національна асоціація цибулі в заяві, опублікованій на їхньому веб-сайті. "Центр з безпеки харчування Університету Джорджії стверджує, що сік, який виділяється з нарізаної цибулі, відомий своїми властивостями знищення або зупинки росту декількох типів мікроорганізмів, включаючи ті, які можуть спричинити харчове отруєння у людей".

Згідно з Національною асоціацією цибулі, міф про те, що цибуля отруйна, походить з декількох різних джерел, включаючи народні вірування з часів епідемії грипу 1919 року, яке стверджує, що нарізані цибулини, залишені вдома, допоможуть боротися з вірусом грипу, а також з посту в блогу Dinner With Zola 2008 року, який твердив, що цибуля та картопля спричиняють більше харчових отруєнь, ніж зіпсований майонез. Цей допис в блогу, який пізніше був видалений, спричинив ланцюжок листівок та сенсаційних попереджень, які, хоча і були офіційно спростовані, все ще існують в Мережі і до сьогодні.

Так що стосовно сирої цибулі - і цибулі загалом - є щось, на що люди повинні звернути увагу?

"Немає нічого унікального у бідній маленькій цибулі," - розповів Джефф Нелкін, експерт з безпеки харчування. "Єдине, що може викликати отруєння і бактерії - це виключно середовищний фактор, наприклад, забруднений ґрунт або не гігієнічна підготовка їжі".

Як і будь-який інший продукт, вирощений в ґрунті, цибуля може містити сальмонелу або інші віруси, які можуть бути поширені через токсичні добрива, пояснив Нелкін. Але ризик такого зараження є дуже малим і не більшим, ніж у будь-якого іншого продукту, вирощеного на землі.

Як довго зберігається нарізана цибуля?

Загалом, "немає жодних заходів безпеки, які були б притаманними цибулі і не підходили для яблук, моркви чи будь-якого іншого типу продукту", - підтвердив Стейнберг. "Всі ті самі правила стосуються будь-чого, що ви зможете зібрати з городу".

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Ці правила включають ретельне миття рук і кухонних інструментів та протирання робочої поверхні дезінфікуючим засобом перед початком процесу приготування їжі, щоб не допустити зовнішнього забруднення, рекомендує Нелкін.

Якщо ви дотримуєтеся цих безпечних практик з їжею, нарізана цибуля "може зберігатися в холодильнику в герметичному контейнері до 7 днів", - зазначає Національна асоціація цибулі. Одне зауваження: якщо ви помітили будь-яку плісняву - просто викиньте її.

Нагадаємо, відомо, як вживання насіння льону впливає на організм людини. У щоденному раціоні воно допоможе покращити травлення, когнітивні функції та знизити ризик захворювань.

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