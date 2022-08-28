Наркотичні лікарські препарати в аптеках: у МОЗ повідомили про нововведення

А що робити у разі відсутності підключення до ЕСОЗ?
В Україні спрощується доступ до необхідних лікарських засобів пацієнтам, які потребують складного лікування відповідно до медичних показань. Окрім того, додатково посилюється контроль за відпуском з аптек ліків, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини.
Про це повідомили у МОЗ.
Запуск електронного рецепта на наркотичні (психотропні) лікарські засоби запланований в листопаді цього року.
Також передбачається перехідний період для медичних закладів. Лікарі закладів, які підключені до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), повинні будуть призначати ці ліки за електронними рецептами.
У разі відсутності підключення до ЕСОЗ – за паперовими з використанням спеціальних рецептурних бланків форми №3.
Водночас для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптечні заклади, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ.
Як відбуватиметься впровадження
Так, із випискою електронного рецепта пацієнту надходитиме смс із номером рецепта та унікальним кодом погашення, які він має повідомити фармацевту в аптеці для отримання препаратів, призначених рецептом.
Таким чином, з листопада в Україні запрацює другий етап впровадження електронного рецепта на відпуск рецептурних препаратів. Наступний крок – впровадження електронного рецепта на всі рецептурні препарати – очікується в 2023 році.
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