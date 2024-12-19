Народилася перша у світі дитина, зачата новою технологією запліднення: подробиці та фото малюка

Нова технологія запліднення, розроблена компанією Gameto, яка використовує стовбурові клітини, що допомагають ембріонам дозрівати поза організмом, призвела до першого в світі народження живої людини.

Про це повідомляє Interesting Engineering.

Ця нова методика, що отримала назву Fertilo, пропонує швидшу, безпечнішу і доступнішу альтернативу традиційному ЕКЗ.

Еволюція ЕКЗ та його виклики

Від моменту народження першої у світі "дитини з пробірки" 1978 року, екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ) стало поширеним методом лікування для пар, які борються з безпліддям. Хоча ЕКЗ допомогло мільйонам людей стати батьками, воно має свої проблеми.

Процес може бути тривалим, дорогим та емоційно виснажливим. Він також несе в собі ризики, такі як синдром гіперстимуляції яєчників, який спричиняє хворобливе набрякання яєчників.

Зазвичай ЕКЗ передбачає збір зрілих яйцеклітин з яєчників жінки, запліднення їх у лабораторії, а потім перенесення запліднених ембріонів у матку. Процес зазвичай вимагає гормональних ін'єкцій для стимуляції вироблення яйцеклітин, що може становити до 90 ін'єкцій за цикл лікування.

Хоча ЕКЗ має відносно високий відсоток успіху, він не позбавлений недоліків, зокрема фізичне навантаження, пов'язане з повторними ін'єкціями гормонів, та емоційну складову процесу.

Fertilo: безпечніша та ефективніша альтернатива

Процедура Fertilo використовує інноваційний підхід для покращення процесу ЕКЗ. Замість того, щоб покладатися на ін'єкції гормонів для дозрівання яйцеклітин, Fertilo використовує клітини підтримки яєчників (OSC), отримані з людських індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (iPSC), і використовує їх, щоб допомогти незрілим яйцеклітинам дозріти в лабораторії.

Цей метод імітує природний процес дозрівання яйцеклітин, що робить процедуру швидшою та менш інвазивною.

Дослідження 2023 року показало, що Fertilo значно покращує дозрівання яйцеклітин і формування ембріонів. Gameto стверджує, що процедура Fertilo усуває 80% ін'єкцій гормонів, необхідних за традиційного ЕКЗ, і скорочує цикл лікування до трьох днів.

Доктор Луїс Гусман, головний дослідник Pranor Laboratories в Перу, був відповідальним за процедуру Fertilo, яка призвела до перших живих пологів.

Він пояснив: "Можливість дозрівання яйцеклітин поза організмом із мінімальним гормональним втручанням значно знижує такі ризики, як синдром гіперстимуляції яєчників, і пом'якшує побічні ефекти, спричинені високими дозами гормонів".

Перша у світі дитина, народжена методом Fertilo / Фото: Gameto

Перші успішні пологи та глобальна експансія

Перші пологи живої людини з використанням методу Fertilo відбулися в Лімі, Перу, в клініці Santa Isabel. Мама дитини поділилася своєю вдячністю за підхід. "Метод Fertilo був кращим варіантом у порівнянні з традиційними підходами", - сказала вона. "Завдяки меншій кількості ін'єкцій та більш м'якому, менш інвазивному процесу вилучення яйцеклітин, це дало мені надію та заспокоєння під час глибоко особистої подорожі".

Перша у світі дитина, народжена методом Fertilo / Фото: Gameto

Наразі Fertilo схвалений у декількох країнах, зокрема в Австралії, Японії, Аргентині, Парагваї, Мексиці та Перу. Компанія також готується до третьої фази випробувань у Сполучених Штатах, яка може зробити технологію доступною для ширшого кола людей.

Нагадаємо, влітку перша у світі "дитина з пробірки" відсвяткувала 46-річчя. Вона з'явилася на світ 25 липня 1978 року.

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