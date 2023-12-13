Народження мертвої дитини чи передчасні пологи: вчені попередили жінок про речовину, яка може зірвати вагітність

Науковці заявили, що вживання канабісу пов’язане з низкою нездорових ускладнень у вагітних жінок. Зокрема, його психоактивна речовина тетрагідроканабінол може підвищувати ризик народження мертвої дитини, високого кров'яного тиску матері, низької ваги при народженні та інших ускладнень.

Відповідне дослідження опублікували в Журналі Американської медичної асоціації (JAMA), повідомляє Medical News Today.

Результати дослідження

Вчені з Університету Юти обстежили понад 9 тисяч вагітних жінок з 8 медичних центрів у США. Дослідники стверджують, що вагітні жінки мають у 1,5 рази вищий ризик для здоров'я, якщо вживають канабіс.

Зауважимо, що у науковій статті йдеться про вплив на вагітних тетрагідроканабінолу (ТГК), який дає відчуття “кайфу” і може викликати залежність.

Основною речовиною медичного канабісу є непсихоактивний канабідіол (КБД), який використовують для лікування епілепсії, ПТСР, порушення сну тощо. Різні препарати можуть мати більше чи менше співвідношення ТГК і КБД.

У дослідженні йдеться, що 26% вагітних, які зазнали впливу канабісу, мали нездоровий перебіг вагітності, порівняно з 17% вагітних, які не вживали канабіс.

Ризики під час вагітності були прямопропорційно пов'язані з кількістю вжитого канабісу.

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Ризики для вагітних жінок

“Вживання канабісу не є безпечним. Це збільшує ризик ускладнень під час вагітності. Якщо це можливо, не варто вживати канабіс під час вагітності”, — заявив доктор Роберт Сільвер, професор акушерства та гінекології Університету штату Юта та один з авторів дослідження.

У новому дослідженні науковці виявили такі ризики, як народження мертвої дитини, високого кров'яного тиску матері, низької ваги при народженні та передчасних пологів. Причому зв’язок між вживанням канабісу та низькою вагою дитини при народженні був найсильнішим.

За їхніми словами, ці стани пов'язані зі зниженою функцією плаценти, яка забезпечує дитину поживними речовинами та киснем.

Автори дослідження точно не визначили, чому канабіс пов'язаний з негативними наслідками для вагітних. Але попередні дослідження на приматах показали, що тривале вживання канабісу може перешкоджати кровопостачанню до їхньої плаценти.

Подібні порушення можуть відбуватися і з плацентою людини.

Інформація про ризики може бути суперечливою

Дослідницька група зауважує, що інформація щодо впливу канабісу на вагітних може бути суперечливою. Деякі попередні дослідження не виявили зв'язку між вживанням канабісу та ускладненнями під час вагітності.

Однією з причин, чому вчені раніше отримували різні результати щодо канабісу та вагітності, є відмінності між базовими характеристиками людей, які вживають і не вживають канабіс під час вагітності.

Водночас вчені з Університету Юти кажуть, що їхнє дослідження було масштабнішим, містило велику вибірку учасників і точніше вимірювало вплив канабісу. Вони змогли краще відрізнити наслідки вживаннями канабісу від наслідків, спричинених іншими захворюваннями чи вживанням нікотину.

У дослідженні вчені вимірювали рівень побічного продукту метаболізму канабісу в зразках сечі. Це дало точніші результати, ніж попередні дослідження, які ґрунтувалися на самозвітах респондентів про вживання канабісу, адже зазвичай респонденти применшували реальну частоту й масштаби вживання канабісу.

У США багато людей вживають канабіс від нудоти або тривоги. Однак вчені закликали вагітних жінок, які розглядають можливість вживання канабісу, проконсультуватися з лікарем, і не вживати канабіс з рекреаційною метою (для “кайфу”).

Провідний акушер-гінеколог медичного центру MemorialCare Orange Coast Томас Руїс також уточнив, що спосіб вживання канабісу не є важливим.

“Важливим є рівень ТГК у крові матері та кількість ТГК, яка потрапляє через плаценту до плоду, що розвивається”, — каже Руїс.

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