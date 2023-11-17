Шкодить здоров'ю: в жодному разі не їжте ці продукти з хлібом

Хліб — досить популярний продукт серед українців. Тому часто можна помітити, що його їдять практично з усім. Однак, дієтологи наголошують, що цього робити не варто.

Хліб — це джерело вуглеводів, які потрібні, щоб забезпечити організм енергією. Крім того, в ньому містяться вітаміни групи В, мінерали, клітковина, що сприяють нормальному функціонуванню організму.

Однак, дієтологи наголошують, що надмірне вживання хліба призводить до зайвої ваги та проблем із обміном речовин. Часто з хлібом їдять кожну страву, забуваючи, що цей продукт поєднується далеко не зі всім.

Важливо знаходити баланс у споживанні хліба і вибирати його з розумом, враховуючи особливості свого організму та індивідуальні потреби.

З чим не можна їсти хліб: від варення до шашлику

Варення і хліб — здавалося б, що може піти не так. Адже таке поєднання багато хто з нас пам'ятає ще з дитинства. Однак воно може стати справжньою калорійною бомбою і навіть призвести до здуття. Якщо ви стежите за своєю фігурою про таке комбінацію краще забути.

Чому не можна їсти хліб з ковбасою — хоча загалом таке поєднання вважається класичним, однак його краще не їсти на сніданок. Дієтологи наголошують, що в ковбасі зазвичай надто багато барвників та консервантів. У поєднанні з білим хлібом вона негативно позначиться на роботі підшлункової залози, кишківника та шлунка.

Фруктові салати, солоні овочі, квашена капуста — маслини чи солоні огірки можуть здаватися чудовим додаванням до сендвіча, але варто бути обережними. Адже, поєднуючи, особливо в великій кількості, можна пізніше страждати через печію. Такі ж неприємні наслідки будуть чекати на вас після вживання хліба з фруктами.

З чим не можна їсти хліб / Фото: pixabay.com

Картопля з хлібом — один з найпопулярніших гарнірів серед українців краще не поєднувати з хлібом. Адже таке поєднання закінчиться відчуттям важкості в шлунку, здутті та іншими проблемами. Пам'ятайте, страви, які містять крохмаль, краще не їсти з хлібними виробами.

Чому не можна їсти м'ясо з хлібом — особливо мова йде про шашлики, які українці полюбляють в теплий сезон. Смажене на вугіллі м'ясо і так досить важка їжа, тому її краще не поєднувати з жирними виробами та борошном. Особливо не варто їсти шашлики з білим хлібом. Таке поєднання, на думку спеціалістів, є справжнім ударом по кишківнику і печінці. Шлунок не втигає переварити той обсяг їжі, який поступає, і вона починає гнити, отруюючи організм токсинами.

Каші та макарони — так ваш організм отримає надто багато вуглеводів за одне приймання їжі. Саме тому дієтологи радять їсти їх окремо і не поєднувати. Особливо, якщо ви стежити за харчуванням.

Чи можна гриби їсти з хлібом — це поєднання важко назвати вдалим, адже гриби і так важкий продукт для шлунку, а якщо додати вуглеводи у вигляді хліба, то це може призвести до відчуття важкості і здуття.

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