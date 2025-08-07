ТСН у соціальних мережах

Насіння чіа може впливати на здоров’я серця — важливий нюанс, про який варто знати

Насіння чіа може сприяти здоров’ю серцево-судинної системи. Втім, поки що науковці не мають переконливих доказів його прямої користі для серця.

Чіа

Чіа / © Pixabay

Насіння чіа, багате на клітковину, білок та омега-3, потенційно може допомогти знизити рівень холестерину й артеріальний тиск. Однак науковці поки не мають достатньо доказів, аби впевнено говорити про його прямий позитивний вплив на серце.

Про це виданню Verywell розповіла докторка медичних наук і дієтологиня Стефані Джонсон.

Хоча насіння чіа зазвичай не асоціюється зі здоров’ям серця, останні спостереження вказують на його можливу користь. Джонсон наголосила, що чіа містить чимало поживних речовин: білок, клітковину, антиоксиданти та фенольні сполуки.

Однією з головних властивостей чіа є висока концентрація розчинної клітковини. Коли насіння контактує з водою, воно набухає і утворює гелеподібну речовину. Саме ця властивість може сприяти виведенню холестерину з організму через травний тракт, пояснила Джонсон.

Крім того, насіння чіа містить омега-3 жирні кислоти, зокрема альфа-ліноленову кислоту. За словами дієтологині, ці речовини пов’язані з підвищенням рівня «хорошого» холестерину (ліпопротеїнів високої щільності), який виконує захисну функцію для серця. Водночас антиоксиданти, присутні у чіа, можуть запобігати окисленню цього холестерину, що важливо для профілактики серцево-судинних хвороб. Адже саме окиснений холестерин сприяє утворенню атеросклеротичних бляшок в артеріях.

Дієтологиня Джулія Зумпано додає, що альфа-ліноленова кислота також може зменшувати запальні процеси в судинах та організмі загалом.

Попри всі потенційні переваги, експертки наголошують: самостійно насіння чіа не здатне забезпечити здоров’я серця. Проте як частина збалансованого харчування воно може бути корисним доповненням.

Згідно з рекомендацією Зумпано, щоденна норма становить 2–3 столові ложки. Для кращого засвоєння насіння можна попередньо замочити або подрібнити в блендері. Завдяки м’якому смаку його легко додати до повсякденних страв: у пудинги, смузі, салати, соуси, а також у домашні енергетичні батончики чи кульки.

