Наскільки небезпечні червоні та коричневі плямки в курячому яйці: багато хто про це не знає

Напевно, кожен з нас помічав, коли розбиваєш яйце, то на ньому видніються червоні та коричневі плямки. Деякі господині викидають такі яйця, інші спокійно готують. Розповідаємо, чим є насправді ці червоні цяточки на яйцях, яка їхня функція і чи можна їх їсти.

Чому на яйцях є коричневі та червоні плямки: чи безпечний такий продукт для вживання

Частіше такі цяточки можна побачити на домашніх яйцях, у магазинних таких плям практично ніколи немає. А все тому, що на фабриках всі яйця перед відвантаженням на продаж проходять перевірку, вони просвічуються та відбраковуються. Тому на прилавки потрапляє чистий продукт без жодних вкраплень. Звичайно, є винятки, найчастіше це трапляється з коричневими яйцями, бо їхня шкарлупа не дає змоги повністю просвітити середину. Тому червоні цятки залишаються просто непоміченими.

За даними статистики, п’ятнадцять відсотків курячих домашніх яєць має червоні й коричневі вкраплення, бо їх ніхто не просвічує. І справа тут ось у чому. Під час формування яйця утворюється жовтковий мішечок, який має кровоносні судини. Коли жовток дозріває, то починає звільнятися з цього мішечка, і частина крові з судин потрапляє в саме яйце.

Фахівці пояснюють, що чим старшою буде курка, тим більше вона нестиме яєць із такими кров’яними вкрапленнями. Також на появу плям можуть впливати генетичні особливості курей.

Чи безпечні такі яйця для вживання в їжу? Тут кожен для себе повинен прийняти рішення, бо однозначної відповіді ніхто не дає. Та все ж медики рекомендують не вживати яйця з червоними вкрапленнями у свіжому вигляді. Втім, вони цілком безпечні, якщо їх зварити чи посмажити. Якщо ви збираєтеся готувати омлет чи якусь випічку, то можна видалити ці червоні плями, щоб кров не потрапила до продукту.

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