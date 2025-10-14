Наслідки COVID-19 можуть відчути навіть онуки: вірус програмує гени батьків

Нслідки коронавірусу можуть успадкувати майбутні покоління / © pixabay.com

Вплив коронавірусної інфекції на організм людини може зберігатися місяцями чи навіть роками після зникнення первинних симптомів, але чи може COVID-19 впливати на наступне покоління? Науковці, які вивчали самців мишей, інфікованих SARS-CoV-2, виявили, що вірус може змінювати їхню сперму, що призводить до поведінкових змін у їхнього потомства. Хоча наразі висновки стосуються виключно мишей, вони ведуть до тривожних припущень щодо впливу на людську популяцію, які далі перевірятимуть вчені.

Про результати цього дослідження, опублікованого в журналі Nature Communications, пише IFL Science.

Як досвід батька впливає на мозок нащадка

Дослідники вже знали, що вплив специфічних факторів навколишнього середовища та способу життя (наприклад, погане харчування) на самців до спарювання може змінити розвиток мозку та поведінку потомства.

«Це пов’язано з тим, що досвід батька може змінювати інформацію, що міститься у спермі, зокрема специфічні молекули РНК, які передають інструкції для розвитку потомства», — пояснив провідний дослідник, професор Ентоні Ханнан з Інституту неврології та психічного здоров’я Флорі.

Оскільки попередні роботи вже показали, що COVID-19 може впливати на сперму, зберігаючись до 110 днів, команда вирішила з’ясувати, чи має вірус потенціал спричиняти подібне пошкодження РНК.

COVID-19 викликав тривожність у потомства

В експерименті самців мишей помірно або сильно інфікували адаптованою для гризунів версією вірусу SARS-CoV-2. Через чотири тижні після одужання (коли інфекція була відсутня) інфікованих мишей спарювали з неінфікованими самками.

У потомства, яке досягло восьмитижневого віку, провели серію поведінкових тестів, що вимірювали показники тривожності, депресії, навчання та пам’яті.

«Ми виявили, що народжене потомство виявляло більше тривожної поведінки порівняно з потомством від неінфікованих батьків», — повідомила перший автор дослідження доктор Елізабет Кліман.

Усі миші показали ці поведінкові ознаки, але саме у самиць також були виявлені генетичні зміни, що впливали на активність генів у гіпокампі (область мозку, що відповідає за пам’ять та емоції).

«Такі зміни в гіпокампі, а також в інших ділянках мозку, можуть сприяти підвищеній тривожності, яку ми спостерігали у потомства, через епігенетичне успадкування та змінений розвиток мозку,» — пояснила співавтор дослідження доктор Кароліна Губерт.

Майбутнє покоління під загрозою

Причиною змін, як і підозрювали вчені, виявилися молекули РНК у спермі інфікованих самців. COVID-19 змінив низку малих некодуючих молекул РНК, деякі з яких відомі своєю регуляторною роллю у розвитку мозку.

Вчені навіть продовжили експеримент, створивши «пра-потомство» (особин, народжених від другого покоління). Хоча в цій групі спостерігалася менша кількість приплоду та менша вага у мишенят, значних поведінкових змін у «онуків» інфікованих мишей не було виявлено.

Хоча ці висновки є першими у своєму роді, важливо пам’ятати, що вони стосуються лише мишей. Однак, якщо результати будуть застосовні й до людей, це матиме значні наслідки.

«Хоча необхідні додаткові дослідження, особливо зі спермою та потомством людей, інфікованих вірусом SARS-CoV-2, ці висновки свідчать про те, що пандемія COVID-19 може мати довготривалі наслідки для майбутніх поколінь,» — підсумував професор Ханнан.

Нагадаємо, якщо ви страждаєте від «мозкового туману» після коронавірусу, це не психологічний стан. Вчені з Японії вперше виявили вимірювані молекулярні зміни в мозку, які відповідають за когнітивні порушення.