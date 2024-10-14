Наступна пандемія: фахівці розповіли, які інфекції загрожують людству

Дослідники вважають, що світ не готовий до наступної пандемії.

Наступна пандемія може заскочить зненацька людство, незважаючи на досвід із коронавірусом.

Про це пише The Telegraph із посиланням на думку фахівців, які оприлюднили її в моніторингу глобальної готовності у своєму щорічному звіті.

Експерти закликали вжити необхідних заходів для підвищення готовності до ймовірного нового масштабного спалаху захворюваності. Вони також назвали чинники, які підвищують ризик нової пандемії, зокрема:

урбанізація,

інтенсивний розвиток сільського господарства,

поява штучного інтелекту.

"Всі ці виклики виникають на тлі загрози нового випробування глобальної готовності — пташиного грипу H5N1. Він продовжує передаватися від інфікованої великої рогатої худоби та птиці до людей у США. Також швидко поширюється новий варіант віспи, що відбувається у Центральній Африці", — йдеться у матеріалі.

Ба більше, експерти нагадали про вірус Марбурга, який є родичем Еболи. У Руанді від нього вже померли понад десять людей.

"Зміна моделей життя та постійне втручання людської діяльності в природне середовище змінюють глобальний ландшафт ризиків і роблять появу нових патогенів більш вірогідною", — йдеться у звіті.

Експерти підкреслюють, що, попри всі уроки пандемії коронавірусу, світ не готовий до нових інфекцій. Тим часом ризик виникнення епідемії залишається високим.

Дослідники зазначили, що людство зараз здатне стримувати спалахи у джерелі завдяки медичним заходам, які можуть знизити захворюваність і смертність, а також завдяки кращій організації і реагуванню, як-то міжнародні медико-санітарні правила.

Попри це існує ризик наступної пандемії, яка застане світ зненацька і без плану боротьби.

Нагадаємо, Україною шириться небезпечна африканська інфекція. У Хмельницькому померла пацієнтка від геморагічної гарячки Західного Нілу. Вакцини від цієї хвороби досі не існує.

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