Наступними можуть бути люди: безпрецедентний штам грипу вражає сотні видів тварин

Нині мало що можна зробити, щоб зупинити поширення вірусу.

Панзоотичний пташиний грип – пандемія серед тварин – вразила близько 320 видів птахів та ссавців, зокрема морських слонів.

Про це пише Washington Post.

Пляжі півострова Вальдес в Аргентині, зазвичай настільки заповнені морськими слонами, що в цю пору року неможливо прогулятися берегом, були пустими, якщо не брати до уваги сотень туш, що гниють — майже цілий сезон мертвих дитинчат тюленів, яких клювали чайки.

Замість звичайної какофонії гортанних гудків, що заглушують хвилі під час сезону розмноження, жахливу тишу порушував лише звук декількох морських слонів, що залишилися.

Загалом близько 17 000 дитинчат морських слонів померли там минулого року від пташиного грипу, ставши жертвами безпрецедентної панзоотії – пандемії серед тварин – яка вразила близько 320 видів птахів та ссавців.

Морські слони / Фото: Associated Press

За останні декілька років потужний штам пташиного грипу H5N1 поширився між видами та серед популяцій домашніх та диких тварин на всіх континентах, крім Австралії та Антарктиди, перетинаючи світ уздовж міграційних маршрутів птахів.

Поки що випадки серйозного захворювання людей на цей штам грипу рідкісні. Але можливість того, що вірус грипу, що швидко розвивається, набуде здатності передаватися від одного ссавця до іншого — і, зрештою, до людини — змушує вчених турбуватися про те, що цей збудник може перетворитися на нову пандемію. "Кожен рік, коли цього не відбувається – нам щастить", - сказав експерт Мартін Мендес.

Для птахівників спалах вже спричинив значні економічні втрати: у США постраждали десятки мільйонів птахів.

"Ми ніколи не бачили такого масового поширення вірусу серед диких птахів, і ми ніколи не бачили такого масового зараження диких ссавців", - сказав Рон Фуш'є, вірусолог з Медичного центру Університету Еразма в Нідерландах.

Вчені вперше виявили попередника цього штаму грипу у комерційних гусей на півдні Китаю 1996 року. Протягом наступних декількох років він поширився на птахофабрики в регіоні, іноді з'являючись у диких птахів у межах досяжності заражених ферм.

Потім, 2005 року, близько 1500 диких гусей і чайок впали замертво в заповіднику, що охороняється, на північному заході Китаю, далеко від пташників. Вірус проник у популяцію диких птахів.

Звідти вірус швидко поширився Азією, Африкою та Європою, виникаючи у вигляді сезонних спалахів. Але лише після генетичних змін, які дозволили патогену поширитися серед перелітних птахів приблизно 2021 року, кількість спалахів різко зросла, і вірус став глобальним, утвердившись у Північній Америці того ж року та у Південній Америці наступного.

Відтоді кількість загиблих приголомшує: в Ізраїлі загинуло близько 5200 журавлів, у Греції – понад 2200 кучерявих пеліканів, у південно-східній Європі – близько 40 відсотків видів. Не стало приблизно 20 000 сендвічових крачок у Європі та 17 відсотків популяції північно-західної Європи, що гніздиться. У Шотландії загинуло понад 18 тисяч білощоких гусей. І десятки тисяч олуш у Канаді.

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Торік орнітологи виявили в Норвегії близько 12 тисяч мертвих чорноногих моєвок. До липня у Південній Америці загинуло понад 500 000 птахів, зокрема близько 41 відсотка усіх перуанських пеліканів.

За словами Йонаса Вальденстрема, професора екології хвороб Університету Ліннея у Швеції, симптоми грипу залежать від птиці. Серед характерних ознак нахил голови, спроби встати і перекидатися при спробі злетіти. Це ознаки того, що вірус уразив нервову систему.

Вірус буквально досягає кінців Землі, вбиваючи бурих поморників на островах поблизу Антарктиди і, вперше цієї зими, білого ведмедя на Алясці. Вчені стурбовані тим, що це лише питання часу, коли він досягне пінгвінів та інших вразливих популяцій Антарктиди.

Вчені кажуть, що хвороба може передаватися між видами, коли дика тварина їсть мертву або птицю, яка вмирає, або коли пташиний послід потрапляє до корму сільськогосподарських тварин. Досі пташиним грипом заражалися койоти, леви, тигри, гризлі, єноти, руді лисиці та інші наземні ссавці, але лише спорадично. Він також завдав удару по фермах з виробництва хутра норки та лисиці в Іспанії та Фінляндії.

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Але серія масових вимирань морських ссавців, які зібралися на пляжах, змусила біологів занепокоїтися про можливість поширення вірусу безпосередньо від одного ссавця до іншого.

Торік у Перу було знайдено мертвим понад 5000 морських левів. В Аргентині від вірусу померло понад 17 000 дитинчат морських слонів, що становить щонайменше 96 відсотків молодої популяції.

Якщо вірус пташиного грипу еволюціонує та поширюється між тюленями, він з більшою ймовірністю пошириться і серед інших популяцій ссавців, таких як люди.

Відстежити, як віруси рухаються між видами, складно. У минулому люди заражалися хворобами від тварин після роботи на фермах (пандемія грипу 1918 року, ймовірно, почалася у фермерській країні Канзасу) або після вторгнення в дику місцевість (ВІЛ, ймовірно, перейшов від шимпанзе, коли мисливець убив одного з них заради м'яса).

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Наразі те, що відомо про цей штам пташиного грипу, дозволяє припустити, що спалах серед людей не є неминучим.

За словами Фуш'є, адаптація, яку вірус зробив для реплікації у перелітних птахів і, таким чином, для поширення всією земною кулею, мабуть, перешкоджала його здатності заражати людей.

"Наразі він трохи менш небезпечний для здоров'я людини", - сказав він, порівняно з вірусами грипу минулого. Але, враховуючи безпрецедентний характер спалаху, що триває, важко передбачити, як він буде розвиватися. "Типовий вірус пташиного грипу ніколи не потрапляє до організму ссавців у такому масштабі", - додав він.

Що довше вірус зберігається у навколишньому середовищі, то більше в нього можливостей спровокувати нову пандемію. Віруси грипу розвиваються набагато швидше, ніж коронавірус, що спричиняє пандемію Covid та інші патогени.

Нині мало що можна зробити, щоб зупинити поширення вірусу грипу серед диких тварин.

"Важко стримати вірус, який зараз є більш-менш на всіх континентах", — сказав Вальденстрем. "Немає жодної можливості покласти цьому кінець. Воно йтиме своєю чергою".

Але, за словами Джонатана Слімана, наукового консультанта зі здоров'я диких тварин у Геологічній службі США, птахівницька галузь може зробити кроки — моніторинг вірусів на фермах, дезінфекцію обладнання, примус робітників носити захисне спорядження — щоб знизити ризик майбутніх спалахів. "Ми визнаємо, що це вимагає великих зусиль", - сказав він.

Для популяції морських слонів в Аргентині, можливо, знадобляться роки, щоб повернутися. "Вони, можливо, ніколи не відновляться до того ж рівня чисельності населення, яким були раніше", - сказав Сліман. Біологи намагаються зрозуміти, скільки дорослих тюленів загинуло.

Нагадаємо, світ готується до нової пандемії через загадкову "хворобу Х". Вона у 20 разів смертоносніша, ніж COVID-19.

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