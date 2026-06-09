Натщесерце чи після їжі: медики пояснили, як правильно пити вітаміни, щоб вони дійсно працювали

Час вживання вітамінів має критичне значення / © Credits

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Вітаміни є життєво необхідними мікронутрієнтами, нестача яких може швидко призвести до збоїв у роботі імунної системи та обміну речовин. Оскільки наш організм майже не здатний виробляти їх самостійно, правильне поповнення цих запасів має критичне значення для здоров’я.

Про ці важливі правила пише EgészségKalauz.

Правила прийому різних вітамінів

Жиророзчинні вітаміни, до яких належать групи A, D, E та K, потребують обов’язкової наявності ліпідів для повноцінного всмоктування. Медики настійно рекомендують приймати такі препарати винятково під час повноцінного прийому їжі або відразу після нього.

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Натомість водорозчинні вітаміни, зокрема вітамін C та група B, чудово засвоюються навіть натщесерце. Проте людям із чутливим шлунком фахівці все ж радять вживати їх разом із їжею, щоб уникнути можливого подразнення травної системи.

Жувальні добавки та природні джерела

Останнім часом надзвичайної популярності набули вітамінні комплекси у формі солодких жувальних цукерок. Хоча клінічні дослідження підтверджують їхнє ефективне засвоєння, такі добавки часто містять забагато доданого цукру та різних штучних домішок.

Лікарі нагадують, що найкращим та найбезпечнішим джерелом корисних речовин завжди залишається збалансоване харчування. Вживання різноманітних овочів, фруктів та злаків дозволяє вітамінам працювати в синергії з природною клітковиною та мінералами.

Нагадаємо, вчені з’ясували, який вітамін допомагає підтримувати молодість організму. Він може допомагати організму боротися зі старінням та підтримувати м’язову масу.

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