Натуральні солодощі: названо суперкорисний продукт, який варто додати до раціону

Фініки дуже солодкі на смак і можуть стати натуральним замінником цукру при посилених розумових і фізичних навантаженнях.

Фініки містять величезну кількість необхідних поживних речовин. Завдяки високому вмісту калію, вони дуже корисні при серцево-судинних захворюваннях і захворюваннях нервової системи.Також фініки рекомендують включати в раціон для нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, поліпшення пам’яті і сну.

Про це пише видання Good Housekeeping.

Фініки — суперкорисний, суперуніверсальний продукт. Вирощені в різних країнах (включаючи Єгипет, Саудівську Аравію та Іран), а також в Каліфорнії та Арізоні, ці фрукти широко доступні у свіжому або сушеному вигляді — і в тому, і в іншому вони дуже смачні.

“Існує широкий асортимент сортів, і кожен з них має різні насичені смаки, — каже Майкл Крупейн, доктор медичних наук, викладач Школи громадського здоров'я ім. Блумберга при Університеті Джонса Гопкінса. — Хоча деякі люди турбуються про вміст цукру, фініки насправді є продуктом з низьким глікемічним індексом, частково через те, що вони багаті на клітковину. Фініки — чудовий замінник, коли хочеться чогось солодкого”.

Вживаючи фініки, ви отримуєте безліч переваг для здоров'я.

Харчова цінність

Нижче наведено загальну статистику поживних властивостей фініків дуже популярного сорту Меджул.

Чотири фініки без кісточки містять:

266 калорій;

1,7 г білка;

72 г вуглеводів;

6,4 г клітковини;

64 г цукрів (в сумі);

62 мг кальцію;

52 мг магнію;

60 мг фосфору;

668 мг калію;

86 мкг бета-каротину;

144 МО вітаміну А.

Користь фініків для здоров'я

Фініки дуже поживні

Як зазначає доктор Крупейн, фініки містять багато природного цукру, а також багато калорій (якщо ви стежите за цим показником). При цьому вони містять лише незначну кількість жирів і безліч корисних для здоров'я речовин, таких як клітковина та антиоксиданти, а також інших корисних сполук.

Фініки є суперпродуктом

Можливо, ви бачили, що фініки називають суперпродуктом, і замислювалися, чи це дійсно так. “Суперпродукт — це їжа, яка насичена поживними речовинами і приносить користь для здоров'я, — каже Дон Джексон Блатнер, автор книги “Суперпродуктовий обмін”. — Фініки можна вважати суперпродуктом, тому що вони багаті на корисні сполуки, такі як поліфеноли. Попередні дослідження показують, що ці поліфеноли в фініках — і, ймовірно, інші корисні сполуки — пов'язані з широким спектром переваг для здоров'я”.

Фініки багаті на антиоксиданти

Дослідження показують, що фініки багаті на фенольні антиоксиданти (включаючи катехіни), а також флавоноїди, які мають антиоксидантні властивості. Чому антиоксиданти дуже корисні для вашого здоров'я? Вони борються з вільними радикалами (хімічними речовинами, що ушкоджують клітини), відновлюють ДНК і допомагають зберегти наші клітини здоровими, згідно з даними Гарвардської школи громадського здоров'я.

Фініки мають високий вміст клітковини

За даними клініки Майо, клітковина є ключовим компонентом здорового харчування, оскільки вона підтримує роботу травної системи і знижує ризик серцевих захворювань, діабету та деяких видів раку, а також допомагає підтримувати здорову вагу. Як і інші фрукти, фініки є хорошим джерелом клітковини.

Доктор Крупейн каже: “Два фініки містять близько 3 грамів клітковини — трохи більше 10% від рекомендованої добової норми. Клітковина в фініках важлива для того, щоб допомогти вам відчувати себе ситими, живити кишкові бактерії і підтримувати регулярне випорожнення”.

Фініки корисні для серця

“Фініки є корисними для серця продуктами, в першу чергу, через вміст антиоксидантів і клітковини, — каже Блатнер. — Вони містять антиоксидантні сполуки, такі як поліфеноли, які можуть зменшувати запалення і підтримувати здоров'я серця. А клітковина в фініках може підтримувати здоровий рівень холестерину і тригліцеридів”.

Фініки корисні для зміцнення кісток

Фініки містять різні поживні речовини, корисні для здоров'я кісток. “Вони містять фосфор, магній і кальцій, — зазначає Блатнер. — Однак ці мінерали містяться не у великих кількостях, тому, хоча фініки мають користь, вони офіційно не вважаються “хорошими джерелами”.

Однак вона додає: “Фініки є хорошим джерелом міді (19% добової норми), яка є ще одним мінералом, що може підтримувати здоров'я кісток”.

Фініки універсальні

“Я вважаю фініки “природною карамеллю”, тому що вони мають насичений карамельний смак, але ви також можете використовувати їх у пікантних рецептах. Фініки мають кісточки, тож купуйте їх уже без кісточок або обов'язково видаляйте кісточки перед вживанням”, — каже Блатнер.

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