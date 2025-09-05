Натискання кнопки повтору будильника шкодить здоров’ю: пояснення медсестри

Будильник / © Pexels

Мільйони людей починають свій ранок із кнопки «повтор» на будильнику. Але ця звичка, попереджає американська медсестра Джордан Брасс, шкодить організму і робить день більш стресовим.

Про це повідомило видання Dailymail.

У своєму відео на TikTok вона пояснила, що кількаразове прокидання від будильників порушує цикл швидкого сну та викликає інерцію сну. Це проявляється сонливістю, втомою, перепадами настрою й підвищенням рівня кортизолу — головного гормону стресу. За словами Брасс, кожен новий сигнал запускає реакцію «бий або біжи», яка змушує тіло починати день у стані сильного напруження.

Фахівчиня також зазначила, що підвищений кортизол сприяє набору ваги та її утриманню, а також може впливати на імунну систему, роботу серця, стан шкіри, волосся і нігтів. За даними клініки Клівленда, рецептори до цього гормону є майже в усіх тканинах організму, тому його надлишок здатен впливати на багато систем одразу.

Серед наслідків, пов’язаних зі стресом і хронічним запаленням, лікарі називають діабет 2 типу, серцево-судинні захворювання, жирову хворобу печінки та навіть деменцію.

Щоб зробити пробудження легшим, Брасс радить вставати одразу після першого сигналу будильника, не створюючи собі додаткового стресу. А експерти з організації сну додають: допомогти може простий прийом — залишати штори частково відчиненими, щоб тіло реагувало на ранкове світло, а також дотримуватися стабільного режиму сну й пробудження.

