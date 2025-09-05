ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
19
Час на прочитання
2 хв

Натискання кнопки повтору будильника шкодить здоров’ю: пояснення медсестри

Звичка кілька разів поспіль відкладати будильник може зіпсувати настрій, підняти рівень стресу й нашкодити зовнішності.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Будильник

Будильник / © Pexels

Мільйони людей починають свій ранок із кнопки «повтор» на будильнику. Але ця звичка, попереджає американська медсестра Джордан Брасс, шкодить організму і робить день більш стресовим.

Про це повідомило видання Dailymail.

У своєму відео на TikTok вона пояснила, що кількаразове прокидання від будильників порушує цикл швидкого сну та викликає інерцію сну. Це проявляється сонливістю, втомою, перепадами настрою й підвищенням рівня кортизолу — головного гормону стресу. За словами Брасс, кожен новий сигнал запускає реакцію «бий або біжи», яка змушує тіло починати день у стані сильного напруження.

Фахівчиня також зазначила, що підвищений кортизол сприяє набору ваги та її утриманню, а також може впливати на імунну систему, роботу серця, стан шкіри, волосся і нігтів. За даними клініки Клівленда, рецептори до цього гормону є майже в усіх тканинах організму, тому його надлишок здатен впливати на багато систем одразу.

Серед наслідків, пов’язаних зі стресом і хронічним запаленням, лікарі називають діабет 2 типу, серцево-судинні захворювання, жирову хворобу печінки та навіть деменцію.

Щоб зробити пробудження легшим, Брасс радить вставати одразу після першого сигналу будильника, не створюючи собі додаткового стресу. А експерти з організації сну додають: допомогти може простий прийом — залишати штори частково відчиненими, щоб тіло реагувало на ранкове світло, а також дотримуватися стабільного режиму сну й пробудження.

Нагадаємо, лікар розповів про приховані небезпеки джакузі на організм. Раніше ми повідомляли, що сонячні дні і пляжний відпочинок — це справжні виклики для людської шкіри. Тож медики перелічили 12 розповсюджених проблем зі шкірою у спеку і розповіли, як їх уникнути.

Дата публікації
Кількість переглядів
19
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie