Науковці пояснили, чому людина має різний розмір ніг: що на це впливає

Чому змінюється розмір ноги: які ключові фактори такого явища, що з цим можна зробити.

Спеціалісти медичного центру "New York Foot and Ankle" провели цікавий експеримент і з’ясували, чому в багатьох людей різниться розмір стоп. Результати цього дослідження було опубліковано ресурсом "Live Science".

Вчені своїм дослідженням розвінчали міф про те, що люди мають однаковий розмір стоп. Було проведено наймасштабніші дослідження на цю тему в США, Великій Британії та Китаї. Аналізи даних показали неочікуваний результат – 24% людей мають різницю між лівою та правою стопою щонайменше 4 міліметри.

Раніше вважалося, що ліва нога мала більший розмір, бо на неї значно вище навантаження під час підтримання рівноваги тіла. Та британські науковці 2018 року довели, що, навпаки, 50% жінок та 54% чоловіків мають довшу праву стопу.

Вчені навели декілька ключових факторів, які впливають на різний розмір стоп:

у жінок розширення стопи може спричинити вагітність;

спадковість;

травми, отримані в дитячому віці;

довготривале носіння гіпсу;

різноманітні фізичні навантаження, як, наприклад, в артистів балету.

Фахівці говорять, що така проблема в більшості випадків вирішується ортопедичним взуттям, спеціальними устілками чи вставками. Також можна вирішити більш складні випадки хірургічним втручанням.

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