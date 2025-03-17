Науковці відкрили геніальний спосіб схуднення просто у ванній

Вчені вважають, що приймання гарячої ванни або душу може спалити стільки ж калорій, скільки і заняття спортом.

Про це пише Daily Star.

Люди, які протягом години купалися у воді температурою 40°C, спалювали близько 140 калорій, як показало дослідження, проведене вченими. Щоб досягти таких же результатів за допомогою тренування, потрібно пів години прогулятися, 20 хвилин поплавати або 15 хвилин пробігтися чи поїздити на велосипеді.

А для тих, хто надає перевагу душу, 15-хвилинний душ за тієї ж температури може спалити понад 300 калорій, що дорівнює великому хотдогу або великій плитці шоколаду. У спортзалі еквівалентом буде крутіння обруча протягом трьох чвертей години або 40 виснажливих хвилин на спінінгу чи гребному тренажері.

А безстрашні борці із зайвою вагою, які сміливо приймають холодний душ за температури нижче 15°C, також можуть скинути калорії – і витрачати менше коштів на оплату рахунків за електроенергію.

Фірма Plumbworld, що займається виробництвом сантехніки, яка оприлюднила результати дослідження, заявила: "Дослідження, проведене Університетом Лафборо, показало, що занурення в теплу воду за 40°C протягом години спалює стільки ж калорій, скільки 30-хвилинна прогулянка. Більшість людей заходять під душ без жодних роздумів. Але що, якщо ця щоденна звичка насправді допоможе вам спалити сотні калорій? На думку експертів, правильна температура води і тривалість душу можуть активізувати обмін речовин в організмі, що призводить до спалювання калорій, яке можна порівняти з легкими фізичними вправами".

У звіті йдеться про те, що вплив гарячої води змушує організм працювати активніше, щоб регулювати її температуру, що, зі свого боку, спалює калорії.

У ньому сказано: "Тим часом, холодний душ може прискорити метаболізм, активізуючи бурий жир, тип жирової тканини, який спалює енергію, щоб зігріти тіло. За оцінками експертів, 15-хвилинний душ за оптимальної температури може спалити від 100 до 353 калорій, залежно від індивідуального метаболізму та впливу води".

Нагадаємо, як після схуднення знову не набрати втрачені кілограми. Нерідко втримати вагу буває складніше, ніж скинути зайві кілограми.

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