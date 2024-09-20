Науковці визначили, скільки м’яса треба їсти на день і на тиждень: про це мало хто знає

Якщо ви хочете бути здоровими й фізично витривалими, треба вживати їжу, з якої організм бере для себе всі необхідні поживні речовини. М’ясо належить до таких надзвичайно важливих та корисних продуктів. Адже воно є джерелом білка, з якого вибудовуються всі тканини нашого тіла. Науковці не рекомендують виключати м’ясо зі свого раціону і на це є кілька важливих причин. Розповідаємо, яка користь м’яса, скільки його треба їсти на день і на тиждень.

Яка користь м’яса, чому його не варто виключати зі свого раціону

Науковці зазначають, що м’ясо містить тваринний білок, який вкрай необхідний нашому організму для належного функціонування. Рослині білки, на жаль, не мають такої цінності. Білок, що міститься у м’ясі насичений вітаміном В12, цинком та поліненасиченими жирними кислотами омега-3. Ці речовини життєво необхідні для нашого імунітету, здоров’я мозку, серця та судин. Також тваринні білки є структурним елементом всіх тканини організму, вони, ніби цеглинки, з яких побудоване людське тіло.

Окрім того, м’ясо є джерелом заліза, яке необхідне для синтезу червоних кров’яних тілець, що транспортують кисень до всіх органів у нашому тілі. Також у м’ясі містяться незамінні амінокислоти, які захищають організм від росту ракових клітин.

Найкориснішим видом м’яса вважається біле – курятина, кролятина, індичка, м’ясо морепродуктів. Ці види продукту можна вживати кожного дня, навіть якщо ви дотримуєтеся жорсткої дієти. Із червоного м’яса найкориснішим буде яловичина, приготована на пару, відкритому вогні чи запечена.

Скільки м’яса треба вживати на день і на тиждень: дослідження вчених

Науковці стверджують, що не обов’язково їсти м’ясо кожного дня, три-чотири рази на тиждень буде цілком достатньо, щоб забезпечити свій організм належною нормою тваринного білка.

Якщо немає жодних протипоказань, то рекомендовано вживати 1-2 порції червоного м’яса на тиждень, 120 грамів за один прийом їжі. Наприклад, це може бути стейк розміром з долоню чи гамбургер. Щодо білого м’яса, то рекомендовано їсти не менше 2 порцій на тиждень, одна порція – це пів курячої грудки чи куряча ніжка.

На день рекомендовано вживати 70-120 грамів м’яса. Щоб визначити свою норму вживання м’яса, треба знати приблизний розмір своєї долоні. Добова норма продукту має бути розміром з вашу долоню, товщиною не більше пів сантиметра.

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