Науковець розкрив секрет довголіття: який суп треба їсти частіше, щоб прожити понад 100 років

Ден Бюттнер, американський дослідник і науковий співробітник National Geographic, вважає, що ключом до довголіття є щоденне вживання овочевого супу мінестроне. Експерт у своїй роботі для видання Eatingwell розповідає, що вже багато років поспіль він кожного ранку їсть цю страву. Науковець надихнувся прикладом сім’ї довгожителів із Сардинії (Італія), які щоранку обов’язково їдять мінестроне. Жінці й чоловікові вже понад сто років і вони мають міцне здоров'я саме завдяки своєму харчуванню, як зазначає вчений.

Чим корисний суп мінестроне

Мінестроне можна назвати потужним джерелом багатьох вітамінів та мінералів, і ось чому. Всі його складники не лише смачні, а дуже корисні для нашого організму. Завдяки вмісту овочів, суп насичений рослинним білком та клітковиною, які потрібні для належної роботи всіх систем організму.

Цей овочевий суп абсолютно доступний, адже він готується з копійчаних інгредієнтів. Науковець навіть зазначає, що до супу можна додавати ті частини овочів, які зазвичай не йдуть у їжу. Це, наприклад, може бути картопляне лушпиння, яке посилює смак страви.

Поради експерта щодо приготування та вживання овочевого супу

Вживання. Науковець рекомендує їсти овочевий суп на сніданок, втім, його можна вживати на обід та вечерю.

Науковець рекомендує їсти овочевий суп на сніданок, втім, його можна вживати на обід та вечерю. Складники. Мінестроне можна варити з будь-яких овочів, які є на вашій кухні. Якщо у вас немає батату, його можна замінити картоплею, а нут – бобами чи квасолею.

Мінестроне можна варити з будь-яких овочів, які є на вашій кухні. Якщо у вас немає батату, його можна замінити картоплею, а нут – бобами чи квасолею. Приготування про запас. Овочевий суп можна готувати одразу на кілька днів. Страву треба розділити на порції та заморозити, потім розігрівати за потреби. Мінестроне після заморожування не втрачає своїх корисних властивостей.

Овочевий суп можна готувати одразу на кілька днів. Страву треба розділити на порції та заморозити, потім розігрівати за потреби. Мінестроне після заморожування не втрачає своїх корисних властивостей. Добавки. До супу можна додавати вершкове масло чи оливкову олію, тоді страва матиме приємний насичений смак та аромат. Щоб суп мав більше білка, можна покласти курятину чи індичку.

До супу можна додавати вершкове масло чи оливкову олію, тоді страва матиме приємний насичений смак та аромат. Щоб суп мав більше білка, можна покласти курятину чи індичку. Основа. Науковець рекомендує варити суп на бульйоні, тоді він буде насиченим та смачним. Окрім того, страва на основі бульйону сприятиме гідратації організму, підтримуючи належний водний баланс.

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