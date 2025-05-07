Науковці назвали час, коли насправді треба приймати душ: і це не ранок

Коли треба приймати душ / © www.freepik.com/free-photo

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Науковці визначили час, коли треба приймати душ, щоб отримати максимальну користь від нього і міцно заснути, як пише видання The Sun.

За словами експертів, тепла вода перед сном допоможе тілу охолонути. Тому душ варто приймати упродовж 10-15 хвилин за годину до того, як лягати спати. Ось навіщо це потрібно. По мірі того, як наближається час відходу до сну, внутрішня температура тіла природним чином знижується, а температура шкіри ніг та рук, навпаки, підвищується. Приймання душу перед сном допоможе уникнути інтенсивного виділення поту, що спричиняє дискомфорт і знижує якість сну.

Фахівці додають, що теплий душ перед сном допомагає тілу розслабитися і знімає емоційне напруження. До того ж, науковці рекомендують завершувати процедуру обливанням прохолодною водою. Це допоможе відновити дефіцит дофаміну — «гормону щастя», та уникнути нічної тривожності.

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