Науковці назвали незаслужено забутий продукт, який контролює рівень цукру в крові

Який продукт здатен контролювати цукор у крові / © Freepik

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Це квасоля. Дослідження вчених показують, що цей вид бобових є справжньою скарбницею поживних речовин, що сприяють підтримці здорового рівня глюкози. Про що повідомляє авторитетне видання Еatingwell. Квасоля містить потужну частку клітковини, білка та магнію за низького глікемічного індексу. Цей універсальний продукт можна вживати як окрему страву, чи доповнювати ним салати, супи та різноманітні рагу, збагачуючи їх не тільки надзвичайним смаком, а й неабиякою користю.

Яким чином квасоля може контролювати рівень цукру в крові: пояснення вчених

Науковці говорять, що квасоля — це недооцінений продукт, який здатен контролювати рівень цукру в крові. Адже це універсальний складний вуглевод, який можна їсти практично усім. Квасоля містить багато клітковини, яка здатна стабілізувати рівень цукру в крові. Адже клітковина уповільнює вивільнення вуглеводів у кровоток, чим запобігає стрімкому підвищенню рівня глюкози.

За словами експертів, квасоля являє собою доступний спосіб збагатити раціон клітковиною. Науковці виявили, що лише одна чашка консервованої червоної квасолі забезпечує організм приблизно 17 грамами дієтичної клітковини, що становить більше половини рекомендованої денної норми.

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Особливість бобових полягає в наявності двох видів клітковини — розчинної та нерозчинної. Ефективність розчинної клітковини підтверджена науково. Аналіз кількох десятків досліджень показав, що продукт покращує показники контролю рівня цукру й допомагає знизити вагу хворих на діабет ІІ типу.

Ще квасоля багата на білок, який також відіграє ключову роль у регулюванні рівня глюкози. Залежно від сорту, 150 грамів консервованої квасолі може містити близько 17 грамів якісного білка. Перевага цієї сполуки в тому, що вона повільно перетравлюється. Завдяки цьому після вживання квасолі тривалий час не хочеться їсти і стабілізується рівень цукру в крові.

Як зазначають учені, квасолю треба їсти усім, хто хоче контролювати рівень глюкози в крові. Окрім того, продукт містить купу важливих мінералів — калій, мідь, марганець і магній, які надзвичайно корисні для здоров’я всіх систем організму.