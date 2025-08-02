Міф про солодке, у який вірили десятиліттями, розвіяно: що виявили вчені

Солодощі / © Pixabay

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Нові наукові дані спростовують поширений міф про те, що вживання цукру не підсилює бажання їсти солодке. Шестимісячне дослідження показало, що кількість солодких продуктів у раціоні не впливає ні на смакові вподобання, ні на апетит, ні на вагу тіла.

Про це пише видання SciTechDaily.

Орландо, США. Вперше вчені довели, що вживання більшої чи меншої кількості солодкої їжі не змінює вподобання до солодкого смаку. Дослідження тривало шість місяців і охопило 180 учасників, яких поділили на три групи з різними рівнями споживання солодкої їжі.

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«Ми не виявили жодних змін у вподобанні солодкого смаку, незалежно від того, скільки цукру споживали учасники», — зазначив провідний автор дослідження, доктор Кейс де Грааф, професор сенсорної науки та харчової поведінки з Університету Вагенінгена (Нідерланди).

Дослід також не виявив змін у добовому споживанні калорій або у вазі тіла. Це суперечить популярному переконанню, що солодка їжа сприяє переїданню та ожирінню.

Деталі експерименту

Учасникам дослідження — 180 дорослим — надсилали пакети з їжею кожні два тижні. Половина денного раціону складалась із продуктів, які різнилися за рівнем солодкості: одна група отримувала здебільшого солодкі продукти, друга — майже несолодкі, третя — змішаний варіант.

До солодких продуктів віднесли: варення, шоколад, підсолоджені молочні вироби та солодкі напої. Несолодкі продукти включали: шинку, сир, арахісове масло, хумус, солоний попкорн і газовану воду без цукру.

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Смакові вподобання кожного учасника оцінювали до початку дослідження, двічі під час, одразу після та через один і чотири місяці після завершення.

Цукор не змінює смак та апетит

Навіть після шести місяців зміни раціону учасники не показали жодних істотних змін у ставленні до солодкого. Ті, хто вживав менше солодкого, не втратили інтерес до нього, а ті, хто їв більше, не стали залежними від смаку.

Крім того, не зафіксовано змін у загальній енергетичній цінності раціону, споживанні білків, жирів і вуглеводів, у вазі тіла чи біомаркерах ризику діабету та серцево-судинних захворювань.

Важливість дослідження

Це одне з перших довготривалих досліджень, яке охопило реальні дієтичні умови з поступовим та контрольованим рівнем солодкості

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«Багато людей намагаються уникати солодкого, побоюючись звикання. Але наше дослідження показує, що регулярне споживання не формує залежності до смаку солодкого», — підсумував доктор де Грааф.

Автори планують провести подібне дослідження з дітьми, адже саме в дитячому віці формуються основні харчові звички та смакові уподобання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що одним із популярних способів зменшити кількість солодкого в раціоні є 30-денна аскеза без цукру. Ми розповідали, як підготуватися до цього випробування та яких змін у здоров’ї можна очікувати.

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