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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
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Науковці визначили найкращі й найгірші пози для сну

Вибір пози для сну важливий для якісного відпочинку і здоров’я серця.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Сон

Сон / © Pexels

Поза для сну є не просто звичною позицією, а важливим фактором, що впливає на наше здоров’я, якість сну і навіть зовнішній вигляд. Науковці довели, що хоча немає однієї ідеальної пози для всіх, деякі з них більш безпечні і корисні, а інші можуть негативно впливати на організм. Це пов’язано з різними фізіологічними факторами: віком, вагою, станом опорно-рухового апарату і навіть особливостями сну.

Про це пише IFLScience.

Одна з найпоширеніших поз — сон на спині. Вона дозволяє тримати хребет у правильному положенні, що зменшує ризик болю у спині та шиї. Також у цій позиції менше утворюються зморшки на обличчі. Сон на спині з піднятою головою може бути корисним при печії, адже так шлунковий сік не потрапляє в стравохід. Проте є й суттєві мінуси: через гравітацію язик і м’які тканини гортані можуть спадати і перекривати дихальні шляхи, що викликає хропіння і небезпечне апное уві сні — зупинки дихання, які порушують нормальний відпочинок і негативно впливають на серцево-судинну систему.

Сон на боці — найкращий варіант для більшості. У цій позі дихальні шляхи залишаються відкритими, що знижує ймовірність хропіння і апное. Особливо корисно спати на лівому боці, бо це сприяє правильній роботі травної системи. Згідно з дослідженнями, сон на боці покращує роботу мозку, допомагаючи йому ефективніше очищатися від шкідливих речовин, що може знизити ризик нейродегенеративних захворювань. Недоліком цієї пози є можливий дискомфорт у плечі або стегні, а також напруження м’язів щелепи.

Найменш рекомендована поза — сон на животі. Вона збільшує навантаження на хребет, змушує голову весь час повертати убік, що може спричиняти біль у шиї та спині. Хоча ця позиція може зменшувати хропіння, шкода від неї значна, тому лікарі радять її уникати.

Отже, найкраще обирати таку позу для сну, яка допомагає вам відпочивати і не шкодить здоров’ю. Для більшості людей це сон на боці, але завжди варто прислухатися до себе і обирати комфортне положення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що як заснути у спеку та ефективні поради, про які мало хто знає.

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