Навіщо пити чай із сіллю: звідки з’явилася ця незвичайна традиція

Народи Тибетського плато століттями п’ють солоний гарячий чай. Адже сіль в організмі людини грає роль електролітів, які відповідають за належне функціонування мозку, м‘язів і нервової системи. А в літню спеку організм разом із потом витрачає багато солі, тому на допомогу для відновлення балансу приходить солоний чай. Ще замість солі в гарячі напої можна додавати сік лимона, він має аналогічну функцію.

Також народи, вихідці з кочових племен, додають у чай молоко, жир тварин та олію, таким чином перетворюючи напій на ситну їжу. Часто кладуть туди мелений ячмінь чи пшеницю і приправляють сіллю та різноманітними спеціями.

Так, подібне вживання чаю може здатися досить дивним, але в такий спосіб кочові племена століттями справлялися з тривалими переходами з одного місця на інше, особливо в горах на великих висотах.

Солоний чай допомагає підтримувати бадьорість духу, концентрацію уваги та вгамовує відчуття голоду. Тибетські ченці вживають цей напій, щоб підтримувати роботу всіх систем організму в належному стані. Так як вони згідно своїх традицій вживають їжу лише до обіду, а зберегти бадьорість тіла та духу їм допомагає чай із сіллю.

Читайте також:

Названо шість продуктів, які не можна їсти після 65 років: що вживати натомість

Вчені знайшли найважливіший вітамін для людей літнього віку

В жодному разі не пийте каву та чай із таких чашок, і ось чому