Навіщо вчені рекомендують регулярно їсти рибу: це треба обов'язково знати кожному

Риба упродовж тисячоліть залишається одним з найулюбленіших продуктів для людей в усьому світі.

Розповідаємо, яка поживна цінність і користь риби для організму, чому її варто їсти щодня.

Яка поживна цінність риби

Умовно рибу відносять до білого м'яса, як і більшість морепродуктів. Вона багата на білок, мінерали, антиоксиданти та поліненасичені жирні кислоти омега-3.

Щоденне вживання риби особливо важливе для міцності м’язів та кісток. Бо продукт містить кальцій, фосфор та білок, які відіграють ключову роль у побудові цих тканин.

За рахунок вмісту вітамінів групи В риба позитивно впливає на функціонування нервової системи. А селен та йод налагоджує правильну роботу щитоподібної залози та зміцнює імунну систему.

Яка ще користь риби для нашого здоров'я

Зміцнює серце й судини. Риба здатна зменшити ризики розвитку ішемічної хвороби та інсульту на 29%. За рахунок вмісту омега-3 продукт нівелює запалення в організмі, знижує артеріальний тиск та рівень "поганого" холестерину в крові.

Риба здатна зменшити ризики розвитку ішемічної хвороби та інсульту на 29%. За рахунок вмісту омега-3 продукт нівелює запалення в організмі, знижує артеріальний тиск та рівень "поганого" холестерину в крові. Покращує когнітивні функції. Рибу треба вживати всім, хто хоче підвищити мозкову активність, покращити пам’ять і захиститися від старечих захворювань – деменції та хвороби Альцгеймера. Особливо корисним продукт буде для літніх людей та дітей, так як здатен зміцнювати нервову систему.

Рибу треба вживати всім, хто хоче підвищити мозкову активність, покращити пам’ять і захиститися від старечих захворювань – деменції та хвороби Альцгеймера. Особливо корисним продукт буде для літніх людей та дітей, так як здатен зміцнювати нервову систему. Захищає від утрати зору. Риба містить фтор, вітамін D та поліненасичені жирні кислоти, які захищають від утрати зору, дегенерації жовтої плями та синдрому сухого ока.

Риба містить фтор, вітамін D та поліненасичені жирні кислоти, які захищають від утрати зору, дегенерації жовтої плями та синдрому сухого ока. Зміцнює зуби та кістки. Вітамін D, що міститься в рибі, відіграє ключову роль у підтриманні міцності кісткової тканини. Також риба корисна для відновлення після травм та переломів. Її варто вживати всім людям за 50 для профілактики остеопорозу й від утрати міцності кісткової тканини.

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