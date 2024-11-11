Навіщо вчені рекомендують їсти заморожені лимони: ви будете приємно здивовані результатом

Турецькі вчені з’ясували, що заморожені лимони містять невичерпні запаси корисних речовин, які позитивно впливають на всі системи нашого організму. Тому рекомендують їх додавати до різноманітних страв, а також готувати з ними гарячі чаї та прохолодні напої.

Яка користь заморожених лимонів: дослідження вчених

Цитрус допомагає уникнути передчасного старіння через вміст вітаміну С та антиоксидантів.

Науковці довели, що заморожений лимон позитивно впливає на міцність кісток, сухожилля та суглобів.

Такий лимон запобігає втраті пам’яті та появі старечих захворювань мозку й нервової системи.

Якщо вживати лимон разом зі шкіркою, можна зміцнити імунітет і захиститися від вірусних захворювань та грипу.

Як вживати заморожені лимони

Залиште лимон на ніч у морозильній камері. Потім дістаньте його з холодильника й натріть. Після цього з нього можна готувати напої – лимонад, чай або настій з медом. Також тертий лимон треба додавати до супів, салатів, риби, м’яса та овочевих рагу.

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