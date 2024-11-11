Навіщо вчені рекомендують їсти заморожені лимони: ви будете приємно здивовані результатом

З'ясувалося, які цілющі властивості має заморожений лимон для нашого здоров'я.
Турецькі вчені з’ясували, що заморожені лимони містять невичерпні запаси корисних речовин, які позитивно впливають на всі системи нашого організму. Тому рекомендують їх додавати до різноманітних страв, а також готувати з ними гарячі чаї та прохолодні напої.
Яка користь заморожених лимонів: дослідження вчених
- Цитрус допомагає уникнути передчасного старіння через вміст вітаміну С та антиоксидантів.
- Науковці довели, що заморожений лимон позитивно впливає на міцність кісток, сухожилля та суглобів.
- Такий лимон запобігає втраті пам’яті та появі старечих захворювань мозку й нервової системи.
- Якщо вживати лимон разом зі шкіркою, можна зміцнити імунітет і захиститися від вірусних захворювань та грипу.
Як вживати заморожені лимони
Залиште лимон на ніч у морозильній камері. Потім дістаньте його з холодильника й натріть. Після цього з нього можна готувати напої – лимонад, чай або настій з медом. Також тертий лимон треба додавати до супів, салатів, риби, м’яса та овочевих рагу.
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