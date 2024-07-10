Навіщо жінкам після 40 обов’язково треба їсти чорнослив: пояснення вчених

Яка користь чорносливу для збереження молодості та краси: ви про це не знали.

Після сорока років у нашому організмі сповільнюються всі процеси, тому вкрай важливо підтримувати його належне функціонування. Особливо це стосується жінок, у яких починаються перепади настрою, гормональні збої, поява зморшок та набір зайвої ваги. Щоб уникнути різких змін та неприємних симптомів, пов’язаних з перебудовою організму, лікарі рекомендують включити у щоденний раціон чорнослив. Розповідаємо, яка користь чорносливу для жіночого здоров’я, кому його вживати не можна.

Яка користь чорносливу, навіщо його треба їсти всім жінкам за 40

Зміцнює нервову систему. Завдяки потужному складу вітамінів та мінералів, чорнослив допомагає заспокоїтися, урівноважує сильні емоції, бореться з апатією, дратівливістю та безсонням.

Завдяки потужному складу вітамінів та мінералів, чорнослив допомагає заспокоїтися, урівноважує сильні емоції, бореться з апатією, дратівливістю та безсонням. Підтримує серцево-судинну систему. Завдяки вмісту калію, чорнослив нівелює ризики захворювання серця, робить судини більш еластичними, захищаючи від ламкості. Кожного дня варто з’їдати по 100 грамів чорносливу, щоб підтримувати належну роботу серцево-судинної системи.

Завдяки вмісту калію, чорнослив нівелює ризики захворювання серця, робить судини більш еластичними, захищаючи від ламкості. Кожного дня варто з’їдати по 100 грамів чорносливу, щоб підтримувати належну роботу серцево-судинної системи. Зміцнює кісткову тканину. У період клімаксу та менопаузи з організму жінки вимивається кальцій, що спричиняє крихкість кісток та остеопороз. Чорнослив містить достатньо цього мінералу, щоб зміцнити кістки, зуби, нігті та волосся.

У період клімаксу та менопаузи з організму жінки вимивається кальцій, що спричиняє крихкість кісток та остеопороз. Чорнослив містить достатньо цього мінералу, щоб зміцнити кістки, зуби, нігті та волосся. Позитивно впливає на кишківник. Якщо регулярно вживати чорнослив, можна налагодити правильну роботу кишечника, нормалізувати вагу, також підтримати роботу нирок і запобігти набрякам на тілі та обличчі.

Якщо регулярно вживати чорнослив, можна налагодити правильну роботу кишечника, нормалізувати вагу, також підтримати роботу нирок і запобігти набрякам на тілі та обличчі. Покращує зір. Чорнослив містить флавоноїдні сполуки – пектин та каротин, які покращують гостроту зору. Також ці корисні речовини допомагають при артрозі та атеросклерозі.

Чорнослив містить флавоноїдні сполуки – пектин та каротин, які покращують гостроту зору. Також ці корисні речовини допомагають при артрозі та атеросклерозі. Зберігає молодість. Напевно, для жінки найголовніше – залишатися молодою та привабливою якомога довше. З цим завданням чорнослив справляється на відмінно. А все завдяки вмісту антиоксидантів, які захищають організм від старіння зсередини.

Напевно, для жінки найголовніше – залишатися молодою та привабливою якомога довше. З цим завданням чорнослив справляється на відмінно. А все завдяки вмісту антиоксидантів, які захищають організм від старіння зсередини. Попереджає рак. Якщо кожного дня з’їдати кілька ягід чорносливу, то можна захистити свій організм від онкологічних захворювань. Все завдяки тим самим антиоксидантним сполукам, які вбивають вільні радикали, що є причиною хвороби.

Кому не можна їсти чорнослив

Не варто їсти чорнослив жінкам, які годують дитину грудним молоком, оскільки ягода має проносну дію. Також необхідно бути обережними тим, хто хворіє на діабет ІІ типу, бо чорнослив містить велику частку фруктози. Через що може бути різкий стрибок цукру в крові.

Лікарі рекомендують уникати вживання чорносливу людям, що мають сечокам’яну хворобу і тим, хто має індивідуальну непереносимість цих ягід.

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