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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
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62
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2 хв

Навіщо лікарі рекомендують обов’язково додавати кріп до страв і яка його користь

Кріп — не просто ароматна зелень, що увиразнює смак ваших кулінарних шедеврів. Ще це потужне джерело вітамінів та антиоксидантів, які вкрай необхідні для міцного здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яка користь кропу

Яка користь кропу / © www.freepik.com/free-photo

Розповідаємо, яка користь кропу для організму, в яких випадках не слід зловживати цією ароматною зеленню. Про це пише ресурс «УП. Життя».

Які вітаміни та корисні речовини містить кріп

Свіжий кріп майже не містить калорій, проте в ньому є велика кількість корисних речовин.

  • Вітамін A — важливий для зору, міцності імунітету та репродуктивної функції.

  • Вітамін C — допомагає швидше загоювати рани, підтримує імунітет та діє як антиоксидант, захищаючи клітини від руйнувань.

  • Марганець — відповідає за активну роботу мозку та налагоджує процеси метаболізму.

Також зелень містить потужну частку фолатів, заліза, флавоноїдів, терпеноїдів і танінів. Чайної ложки подрібненого кропу на порцію страви буде цілком достатньо для користі та підсилення смаку.

Яка користь кропу для здоров’я

  • Захист клітин. Антиоксиданти у складі кропу допомагають зменшити запалення в організмі та захищають клітини від руйнування. Це знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, хвороби Альцгеймера й артриту.

  • Користь для серця. Флавоноїди в кропі можуть знижувати рівень «поганого» холестерину, що позитивно впливає на стан серцево-судинної системи.

  • Допомога за діабету. Деякі дослідження доводять, що регулярне вживання кропу може сприяти контролю рівня глюкози в крові та профілактиці діабету ІІ типу. Але людям із цукровим діабетом перед вживанням зелені варто проконсультуватися з лікарем.

Які можливі побічні ефекти від уживання кропу

Хоча кріп зазвичай безпечний, у рідкісних випадках може викликати:

  • алергію, особливо у людей, чутливих до селери, коріандру, фенхелю;

  • діарею чи нудоту;

  • свербіж чи набряки у ротовій порожнині.

Через можливий сечогінний ефект людям із хворобами нирок і жовчного міхура слід бути обережними. Також не рекомендовано вживати екстракти та пігулки з кропу, найкраще додавати свіжу зелень до готових страв.

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