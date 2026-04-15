Навіщо нам зуби мудрості: вчені пояснили еволюційну загадку та чому вони стали проблемою

Стоматолог / © Credits

Одна з найпоширеніших операцій у молодих людей сьогодні пов’язана з особливістю, яка колись була життєво необхідною. Йдеться про зуби мудрості — треті моляри, які сьогодні частіше вважаються проблемою, ніж перевагою.

Про це пише Forbes.

Щоб зрозуміти роль цих зубів, потрібно звернутися до харчування ранніх Homo, які жили мільйони років тому в Африці. Дослідження показують, що раціон наших предків був напрочуд гнучким і змінювався залежно від сезону. У часи дефіциту їжі критично важливими ставали так звані «резервні продукти» — коріння, насіння та грубі рослини.

«Саме для такої їжі й була адаптована їхня щелепа. Зуби мудрості збільшували жувальну поверхню і дозволяли ефективніше переробляти грубу їжу. По суті, це була страховка на випадок голоду», — зазначають експерти Forbes.

Ситуація почала кардинально змінюватися, коли у Homo sapiens став стрімко збільшуватися мозок. Це призвело до перебудови черепа: мозкова частина виросла, а обличчя стало більш «втягнутим». Геометрія щелепи змінилася, і вона стала коротшою.

Проте еволюційно кількість зубів залишилася незмінною — 32, включаючи треті моляри. Так з’явився сучасний дефіцит місця, через який зуби мудрості часто не поміщаються, ростуть неправильно або залишаються всередині ясен, спричиняючи біль. Окрім розвитку мозку, на це вплинуло й те, що люди навчилися термічно обробляти їжу, що значно знизило навантаження на щелепу.

Чому вони досі не зникли

Незважаючи на проблеми, еволюція не поспішає видаляти зуби мудрості з нашого коду. Головна причина полягає в тому, що вони прорізуються досить пізно — після підліткового віку. У минулому до цього часу людина вже встигала залишити потомство, тому ознака майже не впливає на виживання виду.

Саме з віком появи пов’язана і назва. Вважалося, що до часу їхнього прорізування людина стає дорослою та набуває життєвого досвіду.

«Зуби мудрості — приклад еволюційного запізнення. Вони були корисні нашим предкам, але стали майже непотрібними в сучасному світі. Процес формування зубів пов’язаний з безліччю генів, які впливають на розвиток усієї лицьової області, тому зміни відбуваються дуже повільно», — підсумовують дослідники.

Наразі медицина бере на себе ту роботу, з якою не встигає впоратися еволюція, допомагаючи людям адаптуватися до нових умов життя через стоматологічне втручання.

