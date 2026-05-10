Навіть 10 тисяч кроків не врятують: як впливає на організм 8-годинне сидіння

Сидяча робота підвищує ризик захворювань

Останніми роками позначка у 7000–10000 кроків стала своєрідним «золотим стандартом» здорового способу життя. Лікарі, фітнес-додатки та розробники смарт-годинників переконали нас: якщо ви виходили свою норму, ви надійно захищені від серйозних хвороб. Проте команда доктора Евана Бріттейна з Медичного центру Університету Вандербільта вирішила перевірити це припущення на практиці — і результати виявилися далеко не такими оптимістичними.

Про це пише Earth.

Дослідники проаналізували дані понад 15 тисяч дорослих, які роками носили трекери Fitbit. На відміну від попередніх короткочасних опитувань, цей масив даних охопив колосальні 13 мільйонів днів реальної людської активності. З’ясувалося, що типовий учасник робить близько 7400 кроків, але при цьому сидить приголомшливі 11,6 години на день. І саме ці години нерухомості відіграють фатальну роль.

Чому кроки не перекривають шкоду від сидіння

Дані показали чітку закономірність: чим більше людина сидить, тим стрімкіше зростає ризик розвитку 11 серйозних захворювань. Серед них — ожиріння, діабет 2 типу, гіпертонія, жирова хвороба печінки, проблеми з нирками та навіть депресія. Тривала нерухомість б’є по всіх фронтах, погіршуючи кровообіг, м’язову масу та імунну функцію.

Звісно, ходьба допомагає пом’якшити удар, але «ціна» порятунку для кожної хвороби різна:

Щоб знизити ризик ожиріння , людям, які сидять по 14 годин, потрібно робити на 1700 кроків більше, ніж тим, хто сидить 8 годин.

Для боротьби з гіпертонією крива користі вирівнюється на позначці близько 8000 кроків.

А от хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) вимагає найбільше зусиль — додаткових 5500 кроків щодня.

Серце не обдуриш: коли ходьба безсила

Найгірша новина стосується нашої серцево-судинної системи. Для двох станів — коронарної хвороби серця та серцевої недостатності — жодна кількість пройдених кроків не здатна повністю скасувати наслідки тривалого сидіння.

У людей, які сидять по 14 годин на день, ризик серцевої недостатності залишався стабільно високим, незалежно від того, скільки кілометрів вони намотували після роботи. Ходьба суттєво допомагає, але вона не має магічної сили «стерти» шкоду від довгої нерухомості. Скорочення часу сидіння має розглядатися як окреме, незалежне завдання для збереження здоров’я.

Несподіваний парадокс: коли кроків стає занадто багато

Дослідження виявило ще один сюрприз: більше ходити — не завжди означає бути здоровішим. Ризик коронарної хвороби серця дійсно стабільно знижується, коли ви доходите до 12 000 кроків на день. Але далі крива починає повзти вгору.

У тих, хто маніакально виходжував понад 16 000 кроків щодня, ризик серцевих захворювань несподівано перевищив показники менш активних учасників. Вчені припускають, що це може бути пов’язано зі структурними змінами в серці через надмірні виснажливі навантаження. Це доводить, що серцево-судинна користь має свою «стелю».

Головний висновок для сучасних працівників звучить так: виходжувати свою норму кроків — це чудово і необхідно. Але якщо ви дійсно хочете захистити серце, вам доведеться виробити ще одну звичку — регулярно вставати з крісла протягом усього робочого дня.

