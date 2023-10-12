Навіть без телефона та за відсутності світла: як отримати наркотичні ліки за е-рецептом

Такі препарати, зокрема, використовуються для ефективного знеболення у разі складних захворювань.

Електронний рецепт на наркотичні ліки, який було запроваджено у листопаді 2022 року, можна отримати й дистанційно. Для пацієнта е-рецепт у МОЗ називають зручною опцією, оскільки не потрібно постійно відвідувати лікаря для отримання паперового. Від 13 жовтня 2023 року відпускати наркотичні препарати в аптеці будуть лише за електронним рецептом. Виключення — прифронтові території та зона бойових дій. Там продовжить діяти як електронний, так і паперовий рецепт.

Про це йдеться в інструкції МОЗ.

Як отримати наркотичні ліки за е-рецептом, якщо немає мобільного телефону

За відсутності мобільного телефону можна ідентифікуватися у лікаря за допомогою документів (паспорт та індивідуальний податковий номер). Лікар роздрукує інформаційну довідку до рецепта, яка містить номер рецепта та код його погашення, який ви без проблем зможете використати в аптеці.

Якщо доступ до телефона втрачено

Якщо номер телефона застарів чи його ліквідовано, необхідно подати заявку на зміну номера через онлайн-форму на сайті. Номер телефону буде змінено на актуальний протягом доби.

"Радимо пацієнтам, за можливості, перевірити у сімейного лікаря телефон, який прив’язаний до електронної медичної картки та у разі необхідності, змінити його", — наголосили фахівці.

Непередбачувані обставини: чи зможе лікар видати електронний рецепт?

Так, існують певні винятки, в яких лікар зможе видати пацієнту паперовий аналог:

проблеми в роботі ЕСОЗ, коли електронний рецепт не можна виписати (відключення світла, технічні проблеми в роботі системи тощо);

для призначення екстемпоральних препаратів (тобто таких, які виготовляються безпосередньо в аптеці);

якщо рецепт на наркотичні препарати виписують на прифронтових територіях або територіях, де тривають бойові дії.

Вартість пільгових наркотичних препаратів

Наркотичні пільгові ліки, часткова чи повна вартість яких відшкодовується в межах програм місцевих бюджетів, теж відпускатимуться за е-рецептом.

Як виїхати за кордон з наркотичними ліками, які були відпущені за е-рецептом?

Якщо пацієнт планує виїжджати за кордон і планує перевозити ліки з собою — під час виписування е-рецепта лікар має надрукувати йому інформаційну довідку та обовʼязково засвідчити її власним підписом і печаткою.

Де можна придбати наркотичні ліки за е-рецептом?

Придбати наркотичні ліки за е-рецептом можна в аптеці, яка має відповідну ліцензію на відпуск наркотичних лікарських засобів. На сьогодні 100% аптек, які мають відповідну ліцензію, зареєстровані та працюють в ЕСОЗ.

Зауважимо, що термін дії е-рецепта на групу наркотичних ліків становить 10 днів (так само, як і паперового рецептурного бланка).

Також нагадаємо, де безкоштовно утилізувати прострочені ліки.Кореспондентка ТСН дізналася, куди викидати ваші “прострочені аптечки”.

Читайте також: