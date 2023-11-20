Навіть і не думайте після 65 років: вчені довели, що літнім людям небезпечно заводити кішок

Люди літнього віку доволі часто заводять домашніх улюбленців. Навіть лікарі зазвичай підтримують таке рішення. І це не дивно, адже собаки та коти допомагають зняти стрес, а їхні власники не почуваються самотніми. Однак останнє дослідження показало, що з кішкам краще поводитися обережніше людям у віці після 65 років.

Вченими зі США та Іспанії було проведено дослідження, під час якого вивчалися зразки крові 600 осіб після 65 років. Результати приголомшили — дві третини з цих людей були заражені токсоплазмою.

Цей паразит живе в кишківнику кішок і може потрапити до організму людини після того, як вона прибирає лоток після свого вихованця. Також токсоплазмою можна захворіти, якщо кіт, наприклад, ходить до туалету на овочі на городі, а потім ці овочі погано миють і вживають.

Варто зазначити, що для людей із сильним імунітетом токсоплазмоз не є небезпечним. Після зараження лише у однієї людини з десяти можуть розвинутися симптоми хвороби. Нагадують вони чимось грип: відчувається "ломота" у всьому тілі та м'язах, збільшуються лімфовузли.

Вчені стверджують, що після 65 років краще не заводити кішку / Фото: Pexels

Команда вчених із Колорадського університету в Боулдері, Мерілендського університету в Коледж-Парку та Університету Ла-Коруньї в Іспанії зазначила, що імунна система в літньому віці вже не справляється з паразитами типу токсоплазмозу. Інфекція прогресує і згодом може провокувати м'язову слабкість. Це підвищує ризик розтягнення і перелому. Люди в буквальному сенсі слова стають "крихкими".

У статті також наголошують, що люди в похилому віці, заражені токсоплазмозом, схильніші до ризикованої імпульсивної поведінки. У них вищий ризик розвитку шизофренії та інших психічних розладів. Вони частіше роблять спроби самогубства.

Лікарі радять власникам усіх домашніх котів регулярно змінювати лоток та обов'язково мити після цього руки. Ретельно очищати овочі та фрукти перед вживанням, не їсти недоварене м'ясо, особливо свинину. А людям похилого віку краще уникати догляду за кішкою і не підбирати безпритульних тварин.

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