Навіть кілька секунд можуть нашкодити: чому небезпечно дивитися на сонячне затемнення

Сонячне затемнення / © Associated Press

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Сонячне затемнення привертає увагу мільйонів людей, однак спостерігати за ним неозброєним оком небезпечно. Навіть якщо Місяць закриває більшу частину Сонця, його видима частина однаково може пошкодити сітківку. Водночас людина може не відчути цього одразу, а проблеми із зором іноді з’являються лише за кілька годин.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

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Безпечного часу, протягом якого можна дивитися просто на Сонце незахищеними очима, немає. Випадковий швидкий погляд менш небезпечний, ніж спостереження протягом десятків секунд чи хвилини, однак навіть кілька секунд не гарантують, що сітківка не постраждає.

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Чим сонячне затемнення небезпечне для зору

Загрозу для очей становить не саме затемнення, а потужне сонячне випромінювання. Під час цього явища люди частіше дивляться в бік Сонця, намагаючись розгледіти його. Водночас через Місяць, який закриває значну частину сонячного диска, довкола темнішає, тому видима частина Сонця може здаватися не такою яскравою.

Світло, яке потрапляє до ока, фокусується на сітківці — світлочутливій тканині на його задній стінці. Інтенсивне сонячне випромінювання може пошкодити макулу — центральну частину сітківки, необхідну для чіткого зору. Таке ушкодження має назву сонячна ретинопатія.

Ризик залежить одразу від кількох чинників, зокрема яскравості Сонця, його положення на небі, розміру зіниці, тривалості спостереження та того, скільки разів людина дивилася на світило. Через це визначити певну кількість секунд, протягом яких прямий погляд на Сонце був би безпечним для кожного, неможливо.

Не варто розраховувати й на те, що короткі перерви між поглядами захистять очі. Щоразу, коли людина знову дивиться на Сонце, сітківка повторно зазнає впливу інтенсивного світла. Моргання або відведення погляду на кілька секунд цього ризику не усуває.

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Що станеться, якщо довго дивитися на Сонце

Зі збільшенням тривалості спостереження без захисту зростає й імовірність пошкодження сітківки. Водночас чіткої межі, після якої неодмінно виникнуть проблеми із зором, немає. Не можна стверджувати, що десять секунд будуть безпечними, а двадцять уже обов’язково спричинять ураження. Особливо високий ризик виникає під час тривалого прямого спостереження.

Ознаками ретинопатії можуть бути затуманення або погіршення зору, поява темної чи сліпої плями в центрі поля зору, світлобоязнь і порушення сприйняття кольорів. Прямі лінії іноді починають здаватися хвилястими або викривленими. Також можуть виникнути труднощі з читанням і розпізнаванням облич.

Чому проблеми із зором виникають не одразу

Небезпека сонячної ретинопатії ще й у тому, що людина може спочатку не зрозуміти, що пошкодила очі. У сітківці немає больових рецепторів, які одразу попередили б про ураження світлом. Сонце може спричиняти сльозотечу, засліплювати та викликати дискомфорт, але саме пошкодження сітківки необов’язково буде болісним.

Перші порушення іноді стають помітними лише через кілька годин. Серед них — розмитий зір, пляма перед очима, викривлення контурів предметів, незвичне сприйняття кольорів та підвищена чутливість до світла.

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Якщо такі симптоми виникли після спостереження за сонячним затемненням, необхідно якнайшвидше звернутися до офтальмолога.

Спеціального лікування, здатного усунути спричинене сонячним світлом пошкодження сітківки, немає. У деяких випадках зір частково або значною мірою відновлюється протягом кількох тижнів чи місяців, проте окремі порушення можуть зберегтися.

Чому сонцезахисних окулярів недостатньо

Звичайні сонцезахисні окуляри, навіть дуже темні або оснащені ультрафіолетовими фільтрами, не підходять для прямого спостереження за Сонцем. Для цього потрібні спеціальні окуляри для затемнення, що відповідають вимогам безпеки. Якщо їхні фільтри пошкоджені, подряпані або мають отвори, користуватися ними не можна.

Не захистять очі й саморобні пристосування, зокрема затемнене скло та інші імпровізовані світлофільтри.

Ще небезпечніше спостерігати за Сонцем через телескоп, бінокль або оптичний видошукач фотоапарата без відповідного сонячного фільтра. Оптика концентрує випромінювання, через що ймовірність тяжкого ушкодження очей зростає. Спеціальний фільтр для таких пристроїв має розташовуватися спереду — з боку, спрямованого на Сонце.

Єдиний виняток — короткий період повної фази сонячного затемнення, коли Місяць повністю закриває яскраву поверхню Сонця. У цей момент спостерігати за явищем можна без спеціальних окулярів. Однак щойно з-за Місяця з’являється хоча б частина яскравого сонячного диска, захист знову потрібен.

Під час часткового сонячного затемнення моменту, коли на Сонце можна безпечно дивитися без захисту, немає. Тому орієнтуватися на умовні «безпечні секунди» не варто — спеціальні окуляри необхідно використовувати протягом усього спостереження.

Нагадаємо, 12 серпня жителі низки країн зможуть спостерігати повне сонячне затемнення. Особливо рідкісною ця подія буде для Іспанії, де такого явища не бачили понад сто років. В Ісландії від попереднього повного затемнення минуло більш ніж 70 років, а над континентальною частиною Європи воно востаннє відбувалося 1999 року.

За інформацією Forbes, повністю закрити Сонце Місяць зможе для спостерігачів у частині Арктики, Гренландії, Ісландії, Іспанії та Португалії. За межами цієї смуги — в інших регіонах Європи, Канаді, США та Африці — сонячний диск буде перекритий лише частково. Найдовше повну фазу можна буде спостерігати на заході Ісландії та півночі Іспанії — там вона триватиме до 2 хвилин 18 секунд.

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