Навіть риба не приносить стільки користі: лікарі назвали найкорисніший продукт для літніх людей

Користь конопляної олії для літніх людей неоціненна. Цей продукт містить у своєму складі хлорофіл, який попереджає ризики онкології, крихкість кісток, псоріаз та нейродерміт. За рахунок вмісту жирних поліненасичених кислот конопляна олія захищає від розвитку деменції та хвороби Альцгеймера. Також цей продукт здатен очищати кров від "поганого" холестерину, який зазвичай у літніх людей дуже високий. Розповідаємо, що лікує конопляна олія і кому її вживати не слід.

Яка користь конопляної олії для літніх людей: що лікує

Серце й судини. У конопляній олії містяться жирні кислоти омега-3 і омега-6, тому вона сприяє очищенню крові від "поганого" холестерину, зміцненню та еластичності судин. Її варто включити в раціон людям похилого віку, щоб попередити інфаркт та інсульт.

У конопляній олії містяться жирні кислоти омега-3 і омега-6, тому вона сприяє очищенню крові від "поганого" холестерину, зміцненню та еластичності судин. Її варто включити в раціон людям похилого віку, щоб попередити інфаркт та інсульт. Кровотворення. За рахунок вмісту заліза, цинку та хлорофілу конопляна олія здатна стимулювати синтез еритроцитів. Тому її треба обов’язково вживати тим, хто має анемію.

За рахунок вмісту заліза, цинку та хлорофілу конопляна олія здатна стимулювати синтез еритроцитів. Тому її треба обов’язково вживати тим, хто має анемію. Органи дихання. Щоб попередити інфекцію дихальних шляхів та астму, варто включити цей продукт до свого раціону. Олію треба вживати всім, хто хворіє на бронхіт, астму, пневмонію і туберкульоз.

Щоб попередити інфекцію дихальних шляхів та астму, варто включити цей продукт до свого раціону. Олію треба вживати всім, хто хворіє на бронхіт, астму, пневмонію і туберкульоз. Нервова система. Конопляна олія бореться із безсонням, неврозами та панічними атаками. Її треба включти у щоденне харчування всім тим, хто хворіє на аутизм та гіперактивність, також має поведінкові розлади.

Конопляна олія бореться із безсонням, неврозами та панічними атаками. Її треба включти у щоденне харчування всім тим, хто хворіє на аутизм та гіперактивність, також має поведінкові розлади. Опорно-руховий апарат. Конопляна олія містить лінолеву кислоту, яка покращує засвоєння кальцію і зміцнює кістки. Продукт рекомендовано вживати всім людям похилого віку, щоб зміцнити кісткову тканину, хто має артроз, артрит і остеохондроз.

Конопляна олія містить лінолеву кислоту, яка покращує засвоєння кальцію і зміцнює кістки. Продукт рекомендовано вживати всім людям похилого віку, щоб зміцнити кісткову тканину, хто має артроз, артрит і остеохондроз. Обмін речовин. Конопляна олія особливо корисна для людей після 50 років. Оскільки здатна розганяти метаболізм і попереджувати проблему зайвої ваги.

Кому не можна вживати конопляну олію

Перед вживанням конопляної олії варто проконсультуватися з лікарем. Медики рекомендують пити олію по одній столовій ложці двічі на день задля профілактики різноманітних захворювань.

Коли і кому не можна вживати конопляну олію:

Ця олія протипоказана для тих, хто має індивідуальну алергічну реакцію.

Не слід вживати тим, хто має розлади нервової системи чи психічні захворювання.

На конопляній олії не рекомендується смажити продукти, оскільки жирні кислоти під час теплової обробки стають канцерогенними, що може викликати захворювання на рак.

Продукт може загострювати хронічні захворювання та викликати алергію, тому олію не можна пити без консультації лікаря.

Конопляну олію заборонено вживати одночасно з прийомом ліків, які розріджують кров.

При перевищенні рекомендованої дози може виникнути блювота, діарея та здуття живота.

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