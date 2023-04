Навіть якщо пити всього лише один келих вина: небезпечні побічні дії напою, про які слід знати

Про це повідомили у виданні Eat This, Not That. Отже, які проблеми зі здоров'ям можуть з'явитися у любителів випити келих чи два вина?

Цироз

Якщо регулярно вживати будь-які алкогольні напої, в тому числі і вино, то це може стати причиною серйозних проблем з печінкою, включаючи її цироз.

За даними дослідження Європейської асоціації, існує "помірна" кількість вживання алкоголю для жінок та чоловіків (одна та дві порції на день відповідно). Якщо пити більше за цей поріг, то ймовірність алкогольного цирозу печінки зростає на 11,3%.

Проблеми з серцем

Хоча ми знаємо про користь вина для серцево-судинної системи, якщо регулярно вживати цей алкогольний напій, то можна заробити серйозні проблеми з серцем. Серед них — нерегулярне та швидке серцебиття (миготлива аритмія).

Як зауважує дієтологиня Хізер Хенкс, навіть один келих вина на день збільшує ризик фібриляції передсердь на цілих 16%.

Рак стравоходу та молочної залози

Дослідження 2017 року показали, що вживання навіть однієї порції вина на день можна пов'язати із збільшенням ризику раку стравоходу.

А докторка медичних наук Керрі Лем стверджує, що навіть помірне вживання вина та інших алкогольних напоїв збільшує ризик захворювання на рак молочних залоз. Згідно з дослідженнями, які були проведені 2006 року, ризик зростає на 30-50% у жінок, які випивають один-два келихи вина на день регулярно.

Розацеа

Вживання алкоголю пов'язують також і з підвищенням ризику виникнення розацеа. Це захворювання шкіри, яке супроводжується почервонінням обличчя і шиї, появою вугрів та розширенням поверхневим судин.

Погіршення сну

Якщо випити увечері келих вина, то він може викликати сонливість, але сама якість сну при цьому погіршується. Сертифікований тренер з науки про сон Стівен Лайт пояснює це тим, що випите спиртне скорочує фазу швидкого сну. А він є важливою частиною циклу, який пов'язують з емоційним та фізичним здоров'ям. Тому, навіть якщо після вина людина проспить довше, ніж зазвичай, вона прокинеться втомленою.

Перебіг передменструального синдрому

Фахівці стверджують, що цей алкогольний напій може спричинити зміни циклу чи погіршити симптоми ПМС.

Читайте також: