Найбільше смертей спричиняють колоректальний і рак легенів: дослідження в США показало, на що слід звернути увагу

У новому звіті Американського онкологічного товариства встановлено, що рак легенів і колоректальний рак спричиняють найбільше смертей, на відміну від інших видів, і ця тенденція, ймовірно, збережеться в США у 2023 році.

Загалом рівень смертності від раку впав на 33% — майже 3,8 млн життів — з 1991 року, повідомляють фахівці. Але існує прогноз, що майже 2 млн нових випадків раку та понад 600 тис смертей у США цього року.

Ось на що слід звернути увагу, щоб зменшити ризик появи раку легенів або колоректального раку.

Симптоми раку легенів

Якщо ви курите, шанси захворіти на рак легенів збільшуються.

Загальні симптоми включають наступне:

постійний кашель, який посилюється,

біль у грудях,

хрипи або неможливість дихати,

кров’яний кашель,

хронічна втома.

Рак легенів також може призвести до повторних інфекцій, таких як бронхіт або пневмонія.

Вам слід проконсультуватися з лікарем, якщо помітили ці симптоми.

Інші ознаки раку легенів

Через поширення раку легенів з'являються додаткові симптоми:

біль у спині або тазостегнових кістках,

неврологічні симптоми, такі як запаморочення, слабкість або оніміння,

жовтяниця шкіри або білків очей,

набряк лімфатичних вузлів.

Рак легенів може призвести до кількох інших синдромів, які мають свої особливості.

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Це синдром Горнера, який включає пухлини у верхній частині легені та може вражати нерви обличчя або очей: повіки опускаються (птоз), зіниці зменшуються (міозм), з'являється біль у передпліччі

Може проявитися і синдром верхньої порожнистої вени (СВПВ) — група симптомів, спричинених непрохідністю верхньої порожнистої вени (ВПВ), який включає пухлини великої кровоносної судини. Це часто призводить до набряку обличчя, а також до інших неврологічних симптомів.

Скринінг колоректального раку

Колоректальний рак може не довго не проявляти себе, тому ранній скринінг для дорослих віком від 45 до 75 років дуже важливий.

Аналізи рекомендують робити раз на п’ять або 10 років, залежно від того, чи проводилися аналізи калу в проміжні роки. Запитайте свого лікаря, коли і як часто вам слід проходити обстеження.

Симптоми колоректального раку

Симптоми колоректального раку можуть включати наступне:

зміна режиму кишечника із діареєю або запором,

ректальну кровотечу або кров у калі,

біль або спазми в животі,

втрату ваги.

Іншим поширеним симптомом є низький рівень еритроцитів.

Якщо у вас проявилася будь-який із цих ознак, зверніться до лікаря.

Додамо, що в Україні фахівці МОЗ надали нові дані про захворюваність на рак грудей в нашій державі.

Нагадаємо, кожна жінка раз на рік зобов'язана відвідувати мамолога - робити ультразвукову діагностику або мамографію.

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