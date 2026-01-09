Найбільші переваги та ризики захворювань кожної групи крові

Реклама

Більшість людей не замислюються над своєю групою крові, якщо лише вони не здають кров, не заповнюють документи в лікарні або не стикаються з медичною надзвичайною ситуацією.

Кожна група має свої переваги та недоліки — або, насправді, вразливі місця — які формуються залежно від того, як кров взаємодіє з імунною системою, білками згортання та шляхами розвитку захворювань, пише Unilad.

Дослідники пов’язують групи крові з усім: від ризику серцевих захворювань до схильності до вірусів і деяких видів раку. Деякі групи крові, здається, забезпечують природний захист від певних патогенів, а інші можуть підвищувати ймовірність запалення або тромбоутворення.

1 група крові

1 група крові є найпоширенішою, причому 1 група з негативним резусом служить універсальним донором для екстрених випадків.

Вона пов’язана з найнижчим ризиком серцевих нападів, тромбів та інсультів, а також, можливо, з більш м’якими симптомами COVID-19.

Недоліки містять підвищену схильність до норовірусу, пептичних виразок, надмірної кровотечі та певних ускладнень з фертильністю та вагітністю.

2 група крові

Кров 2 групи може забезпечувати захист від норовірусу, який спричиняє блювоту і діарею. Комарі, здається, менше приваблюються людьми з цією групою крові. Однак вона також пов’язана з більш високим рівнем «поганого» холестерину, що збільшує ризик серцевих нападів і серцево-судинних захворювань.

Дослідження пов’язують її з раннім ішемічним інсультом, більш важким перебігом Covid-19 та вищим ризиком раку шлунка та підшлункової залози.

Водночас підвищений рівень кортизолу також свідчить про те, що люди з 2 групою крові можуть бути більш схильні до стресу.

3 група крові

Люди з 3 групою крові рідше страждають на сечокам’яну хворобу і, як правило, менше приваблюють кліщів. Крім того, дослідження показують, що ця група крові може забезпечувати певний захист від віспи та малярії.

Вона також пов’язана з меншим ризиком розвитку раку шлунка та сечового міхура і зниженою сприйнятливістю до Helicobacter pylori — бактерії, яка є причиною більшості виразкових захворювань шлунка.

З іншого боку, 3 група крові пов’язана з вищим ризиком серцевих захворювань, раку підшлункової залози, діабету 2 типу, гіпертонії та інфекцій, таких як туберкульоз і холера.

4 група крові

Перейдемо до людей з 4 групою крові. Вони є універсальними реципієнтами, тобто можуть безпечно отримувати кров будь-якої групи, а їх плазма часто називається «рідким золотом» у травматології, оскільки її можна переливати будь-кому.

Однак 4 група крові пов’язана з підвищеним запаленням, вищим ризиком тромбоутворення, серцевими захворюваннями, раком підшлункової залози та значно вищою ймовірністю проблем з пам’яттю та мисленням, пов’язаних з деменцією.

