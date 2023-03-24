Найбрудніші місця в холодильнику: які бактерії там процвітають

Дослідники виявили, що небезпечні бактерії широко поширені на кухонних стільницях, губках, ганчірках та стоках раковин. Однак у холодильнику їх значно більше.

Про це пише Daily Mail.

Найбрудніші місця в холодильнику

ящики для овочів

ящики для м'яса

полиці, де зберігаються молочні продукти

Статистика свідчить про те, що середній розмір холодильника становить 157 см заввишки і 73 см завширшки, а попередні дослідження виявили, що в середньому у нашому холодильнику ховається щонайменше 1,8 мільйона різних бактерій.

Патогенні бактерії процвітають у небезпечній зоні між 4,4 і 60 градусами Цельсія. Ці мікроби здатні спричиняти хвороби харчового походження, проте ніяк не впливають на смак, запах або зовнішній вигляд продуктів. Бактерії псування здатні розмножуватися і за нижчих температур, проте їх легко виявити, коли продукти псуються.

Дослідники попереджають, що ці бактерії загрожують здоров'ю людей і можуть призвести до розвитку респіраторних і сечових інфекцій, а також харчових отруєнь, а часом і викиднів у вагітних. В останньому випадку жінки піддаються впливу лістерії — патогенної бактерії, яка насамперед небезпечна для вагітних, дітей і літніх людей.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я визначила небезпечні грибки, які потребують додаткових досліджень.

Бактерії на смартфонах: чим небезпечні та як від них захиститися

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