Найчастіше хворіють жінки після 50 років: лікар розповідає, що таке остеопороз і як його лікувати

Що таке остеопороз, які перші його симптоми і як лікувати це захворювання — на ці та інші запитання ви знайдете відповіді в матеріалі ТСН.ua.

Все про остеопороз, зокрема про те, чому ним найчастіше хворіють жінки після 50 років, розповів гість програми "Відверто з лікарем" на Українському радіо "Чернігівська хвиля", лікар-ортопед Олег Кіпа.

Що таке остеопороз і хто може захворіти на нього

Остеопороз — системне захворювання. У хворих істотно знижується кісткова маса тіла.

Первинний остеопороз ще часто називають постменопаузальним. А все тому, що ним найчастіше хворіють жінки після 50 років, адже після настання менопаузи відбуваються суттєві зміни гормонального фону.

Вторинний остеопороз можуть діагностувати також і в чоловіків, особливо у віці після 70-80 років. Тут все залежить від супутніх захворювань. Наприклад, часто остеопороз з'являється, якщо людина хворіє на цукровий діабет, ревматоїдні хвороби або у неї відбувається зменшення кісткової маси.

Також вторинний остеопороз може розвинутися на тлі ендокринних захворювань чи під час хронічної ниркової недостатності. До остеопорозу призводить і довготривале приймання різних лікарських засобів. Особливо таке буває у хворих на системно-червону вовчанку, ревматоїдний артрит, які довгий час приймають глюкортикоїди у великих дозуваннях. Такий остеопороз часто називають медикаментозним.

В травматології виділяють чотири локації, які можуть стати своєрідними маркерами цього системного захворювання: шийка стегнової і плечової кістки, поперековий відділ хребта, променева кістка. Існують також випадки, коли відбувається онкологічно-метостатичне ураження хребта. Тоді лікарі повинні зібрати у пацієнта анамнез і постійно бути на сторожі. Адже якщо людина молода, можна запідозрити саме онкологію. Тому що остеопороз є першопричиною хвороби.

Деякі прояви недостатньої щільності кісткової тканини можуть спостерігатися також у дітей. Наприклад, таке захворювання, як рахіт, відрізняється викривленням кісток кінцівок у дітей, коли в організмі є нестача певних речовин.

Чи може бути остеопороз генетичним захворюванням

Остеопороз, за словами лікаря Олега Кіпи, не є генетичним захворюванням. Він найчастіше з'являється через нестачу вітамінів, особливо D3, який раніше часто приймали у вигляді риб'ячого жиру. У дітей остеопороз може бути наслідком непереносимості лактози або штучного вигодовування, коли немає можливості отримати природний кальцій.

Хто в групі ризику

Люди європеоїдної та монголоїдної рас.

Жінки у віці від 50 років, у яких почалася менопауза (в цей період відбувається сильне вимивання фосфору і кальцію з кісток).

Люди, у яких недостатня маса тіла (менше 56 кілограмів).

Також є чинники, які можуть впливати на остеопороз:

вживання алкоголю;

тютюнопаління;

малорухомий спосіб життя;

вживання міцного чаю, кави;

депресія.

Профілактика остеопорозу: що потрібно знати

Багато кому цікаво, як лікувати остеопороз. На жаль, медики на це запитання завжди відповідають однозначно: його вилікувати неможливо. Однак можна проводити профілактику остеопорозу. Головними діями в такому разі є:

збільшення фізичної активності;

правильне харчування;

приймання препаратів кальцію та D3;

слідкування за психічним здоров'ям;

відмова від шкідливих звичок.

Також є деякі аналізи, які допомагають попередити хворобу. Зокрема, збирання венозної крові, показники стану рівня фосфору, кальцію в крові, мінеральне визначення щільності кісткової тканини.

Через остеопороз людина може отримати інвалідність. Основним ускладненням лікар називає переломи (якщо вони з'являються на шийці стегна або в хребті, людина стає нерухомою).

Сам остеопороз не можна назвати причиною смерті пацієнта. До цього призводять патологічні ускладнення, особливо гіподинамія (відсутність руху). Через неї відбувається порушення травлення, кишкова непрохідність.