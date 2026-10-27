Найгірші сніданки на думку гастроентеролога: від якої їжі варто відмовитись зранку

Некорисні сніданки містять забагато цукру та замало клітковини та білка / © Фото з відкритих джерел

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Солодкі пластівці з молоком, фруктовий йогурт або мюслі-батончик здаються простим рішенням, коли вранці бракує часу на повноцінний сніданок. Проте такі продукти нерідко містять чимало доданого цукру та рафінованих вуглеводів, а білка й клітковини в них може бути недостатньо. Через це їжа не завжди забезпечує тривале відчуття ситості.

Про це пише EgészségKalauz з посиланням на рекомендації американського гастроентеролога Саурабха Сеті.

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Які популярні сніданки варто переглянути

Солодкі пластівці. Готові сніданки часто рекламують як поживний продукт, однак їхній склад залежить від конкретного виробника. Деякі пластівці містять багато доданого цукру, але мало клітковини. Якщо до такого сніданку не додати джерело білка, голод може повернутися досить швидко.

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Клітковина важлива не лише для нормальної роботи кишківника. Вона також слугує поживою для частини корисних кишкових бактерій. Тому варто звертати увагу на цільнозернові продукти та кількість харчових волокон у складі пластівців.

Мюслі-батончики. Їх зручно брати із собою, але назва не гарантує збалансованого складу. Деякі батончики містять значну кількість доданого цукру, сиропів і швидкозасвоюваних вуглеводів, водночас забезпечуючи організм порівняно невеликою кількістю білка та клітковини.

Такий батончик може на короткий час угамувати голод, але не обов’язково замінить повноцінний сніданок. Перед купівлею варто перевіряти склад і порівнювати кількість цукру та харчових волокон у різних продуктах.

Фруктові йогурти. Сам по собі йогурт може бути частиною збалансованого раціону: він містить білок, а деякі продукти з живими культурами також є джерелом корисних мікроорганізмів. Проблема може полягати в доданому цукрі, якого в солодких фруктових варіантах іноді чимало.

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Натуральний йогурт без підсолоджувачів дає змогу краще контролювати склад сніданку. За бажання до нього можна додати свіжі фрукти або ягоди — так страва міститиме більше клітковини, ніж варіант лише з підсолодженим йогуртом.

Фруктові соки. Навіть стовідсотковий сік містить природні цукри, але зазвичай набагато менше клітковини, ніж цілий фрукт. Крім того, напій легко випити за кілька ковтків, тоді як на пережовування такої самої кількості фруктів потрібно більше часу.

Тому сік не варто вважати повноцінною заміною фруктам. Для щоденного раціону доцільно частіше обирати цілі фрукти, а кількість соку контролювати.

Як цукор і нестача клітковини впливають на травлення

Проблема не в тому, що один солодкий сніданок неодмінно зашкодить шлунку або кишківнику. Значно більше значення мають харчові звички загалом. Якщо раціон регулярно складається переважно з продуктів із великою кількістю цукру та малою кількістю клітковини, у ньому може бракувати цільнозернових продуктів, овочів і фруктів.

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Кишковий мікробіом — сукупність мікроорганізмів, які живуть у травному тракті, — залежить від багатьох чинників, зокрема харчування. Частину харчових волокон кишкові бактерії ферментують, утворюючи коротколанцюгові жирні кислоти, які беруть участь у підтриманні нормальної роботи кишківника.

Нестача клітковини в раціоні також може сприяти закрепам. Водночас не можна стверджувати, що певний продукт сам по собі руйнує мікробіом або викликає проблеми з травленням у кожної людини. Реакція залежить від індивідуальної чутливості, складу їжі та загального раціону.

Чому після солодкого сніданку швидко повертається голод

Одна з причин може полягати у співвідношенні поживних речовин. Сніданок, що складається переважно з рафінованих вуглеводів і містить мало білка та клітковини, зазвичай насичує не так надовго, як збалансована їжа.

Після споживання вуглеводів рівень глюкози в крові підвищується, а організм реагує виробленням інсуліну. У деяких людей подальші зміни рівня глюкози можуть супроводжуватися поверненням голоду. Проте апетит регулюється складною взаємодією багатьох процесів, тому пояснювати його лише рівнем цукру в крові було б неправильно.

Білок допомагає довше зберігати відчуття ситості, а клітковина підтримує нормальну роботу травної системи. Саме тому важливо враховувати не тільки розмір порції, а й те, з яких продуктів складається сніданок.

Як зробити сніданок поживнішим

Повністю відмовлятися від пластівців, йогуртів або батончиків не обов’язково. Важливіше перевіряти їхній склад і частіше обирати продукти, які забезпечують організм білком, клітковиною та іншими поживними речовинами.

Для сніданку можна поєднувати цільнозернову кашу з натуральним йогуртом, яйця з цільнозерновим хлібом або натуральний йогурт із ягодами, горіхами та насінням. Замість склянки соку можна з’їсти цілий фрукт. Такі поєднання допомагають урізноманітнити раціон і забезпечити триваліше відчуття ситості.

Під час купівлі готових продуктів варто читати етикетки: порівнювати кількість доданого цукру, вміст білка та клітковини. Напис на пакованні про користь для здоров’я сам по собі не гарантує, що продукт має збалансований склад.

Сніданок і травлення — поради фахівців

Проблема швидкого повернення голоду після ранкового приймання їжі пов’язана не лише з кількістю продуктів, а й з їхнім складом. Солодкі пластівці з молоком, випічка та інші популярні варіанти можуть містити мало білка й клітковини, тому після них насичення іноді минає швидше.

Щоб підтримувати нормальну роботу травної системи, важливо регулярно отримувати достатньо харчових волокон. Їх джерелами є овочі, бобові, цільнозернові продукти та фрукти. Зокрема, яблука, груші й інші фрукти допомагають урізноманітнити раціон і забезпечують організм клітковиною, необхідною для нормальної роботи кишківника.

Не менш важливо поєднувати клітковину з джерелами білка. Яйця, натуральний йогурт, бобові, горіхи та насіння допомагають зробити ранкове меню поживнішим. Достатнє споживання цих речовин залежить не від одного продукту, а від щоденних звичок — зокрема, від того, як поєднувати білок і клітковину в раціоні.

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