Найгірший сніданок: що не можна їсти зрання

Смузі — не найкращий варіант для сніданку / © Freepik

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Сніданок — це найголовніший прийом їжі за день. Від нього залежить те, як ми будемо почувати себе протягом дня і стан нашого здоров’я в цілому.

Більшість з нас не знають, які продукти ідеальні для сніданку, а які є найгіршим варіантом.

Кава

Зранку ми почуваємо себе недостатньо бадьорими, тому п’ємо каву, аби вона зарядила нас енергією. Цей напій подразнює слизову оболонку шлунку, підвищує секрецію шлункового соку, що призводить до викиду жовчі, внаслідок чого з’являється печія і біль у шлунку.

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А якщо ви регулярно вживаєте каву зранку, не поснідавши, то це може спровокувати появу гастриту і навіть виразки.

Цитрусові

Любителі апельсинових і грейпфрутових соків, вам варто переглянути свій раціон харчування, оскільки вживання цитрусових натщесерце — це найкоротший шлях до гастриту. Кислоти, що містяться в цих плодах, роз’їдають стінки шлунка, провокуючи розвиток гастриту. Особливо обережним слід бути людям з підвищеним рівнем кислотності і хронічним гастритом.

Овочі та фрукти

Ми звикли, що запорука здорового харчування — це свіжі овочі та фрукти. Але на сніданок їх не всі можна вживати у сирому вигляді.

Огірки, капуста, перець містять у собі кислоту, яка роз’їдає і подразнює стінки шлунку, що призводить до проблеми з травленням, а також до серйозних захворювань.

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Помідори мають дубильну кислоту, яка підвищує кислотність шлункового соку, на тлі чого може з’явитися виразка шлунку.

Солодощі

За годину-дві після солодкого сніданку відчуєте сонливість і занепад сил. В солодощах міститься багато цукру, який призводить до активного вироблення інсуліну.

А коли організм ще не прокинувся, підшлункова залоза не здатна впоратися з сильним навантаженням, що загрожує підвищенням рівня цукру в крові.

Магазинні йогурти

Часто в рекламі йогуртів нам кажуть, що це поживний і корисний сніданок. Стрункі дівчата смакують його перед походом на роботу або заняттям спортом. Але не варто їсти на сніданок магазинні йогурти. Вони сприяють вивільненню слизу, викликаючи появу мокротиння.

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Смузі

Починати сніданок зі смузі, не поєднуючи його з будь-якими іншими поживними продуктами, — не найкраща ідея. Лише склянка смузі, особливо якщо в ньому багато фруктів, сприятиме різкому стрибку цукру в крові, а потім — його різкому падінню. Тобто спочатку може здатися, що ви наїлися, але за деякий час у вас прокинеться апетит, що спонукатиме вас з’їсти багато «зайвих» калорій ще до обіду.

Протеїнові батончики

Ще один некорисний сніданок, який упакований і продається як здоровий варіант, — це протеїнові батончики. Ці зернові протеїнові батончики містять дуже багато цукру та мало білка. В основному це додані цукри, що робить цей продукт одним із найгірших у цьому списку.

Раніше ми писали, якою стравою можна почати свій день. Більше про це читайте у новині.