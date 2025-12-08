Найгірший ворог під час схуднення: що додає зайвої ваги

Зловживати майонезом не варто / © unsplash.com

Якщо ви стежите за своєю вагою варто утриматися від вживання майонезу. Він містить багато жирів та калорій.

Таку пораду дала дієтологиня Альбіна Коміссарова на своїй сторінці в Instagram, розповівши, який соус можна вибрати.

«Майонез зазвичай входить до списку найзабороненіших продуктів, мати його — взагалі „моветон“. Чи страшний цей соус? І звідки такий страх перед конкретним продуктом? Майонез калорійний — це правда. У середньому 680 ккал на 100 грам продукту. Проте в оливковій олії 884 ккал, а в вершковій 717 ккал», — зазначила вона.

За словами дієтологині, цей продукт також є шкідливим. Майонез робиться з рослинної олії, містить багато солі та калорій, проте у складі немає нічого небезпечного для організму.

Вона порадила не використовувати велику кількість майонезу, не купувати його кожного дня, а також робити продукт вдома.

