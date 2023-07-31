Найкорисніша ягода, що блокує хвороби: чорноплідна горобина

Вже у серпні-вересні в українських садках достигне аронія або чорноплідна горобина. Це дуже смачна та водночас безмежно корисна ягода. Назва рослини із виду чагарникових походить від грецького слова «арос», що перекладається як «користь». Українці дуже полюбляють садити її на своєму подвір’ї, оскільки вона не вибаглива у догляді, але її плоди приносять велику користь для здоров’я. З листя аронії роблять чай, із кори – лікарські настоянки, з ягід виходять смачні джеми, сік і навіть вино. А ще ягоди допомагають зміцнювати волосся, лікують висипання на шкірі та покращують захисну функцію організму від вірусних інфекцій.

Склад вітамінів та мінералів у ягодах

Чорноплідна горобина містить в собі безліч корисних вітамінів: майже всі вітаміни групи В, вітаміни С, А, Е, К, Р. Також ягоди мають багато аскорбінової та фолієвої кислоти, йод, магній, залізо, бор та марганець. Ще плоди містять до 10% фруктози та глюкози, їх можна вживати навіть хворим на цукровий діабет. У складі чорноплідної горобини міститься пектин, що відповідає за виведення з організму шкідливих і радіоактивних речовин та важких металів. Завдяки багатому вмісту корисних речовин, ягоди допомагають роботі кишківника та знімають спазми.

Лікувальні властивості чорноплідної горобини

Властивості цієї чорної ягідки неоціненні. Вона сприяє підтримці належного артеріального тиску, запобігає гастритові та захворюванням, що пов’язані із крихкістю судин. Ще допомагає:

зміцнювати імунітет організму;

регулювати процеси травлення;

запобігати онкологічним захворюванням;

покращувати роботу жовчного міхура та печінки;

зменшувати кількість холестерину в крові;

знижувати тиск та зміцнювати стінки судин;

зміцнювати кістки, хрящі, зуби та волосся;

підтримувати здоров’я шкіри, репродуктивної системи та покращувати зір;

запобігати анемії та тривожним станам.

Як споживати чорноплідну горобину для лікування

З рослини використовують не тільки ягоди, а ще кору та листя. З ягід можна варити варення та застосовувати його у лікувальних цілях. З чорноплідної аронії виходять смачні джеми, сік, компоти, настоянки – алкогольні та безалкогольні. Плоди заморожують та сушать, у холодильнику вони можуть зберігатися протягом 2 місяців, не втрачаючи своєї користі. Якщо ягоди заготовляти для сушки, то варто їх сушити при температурі 60 градусів, тоді вони збережуть свої лікувальні властивості надовго.

Висушені ягоди застосовують для унормування високого чи низького тиску. Щоб зробити такий лікувальний настій, потрібно 3 ст. ложки сушених плодів, залити 400 г окропу, настоювати протягом однієї доби. Потім пити тричі на день по 70 г.

застосовують для унормування високого чи низького тиску. Щоб зробити такий лікувальний настій, потрібно 3 ст. ложки сушених плодів, залити 400 г окропу, настоювати протягом однієї доби. Потім пити тричі на день по 70 г. Чай із сушених листочків – це чудовий протизапальний та жовчогінний засіб. Також його застосовують для лікування алергічних чи інших висипань на шкірі. Для приготування чаю потрібно взяти 1 ст. ложку сушеного листя та залити склянкою окропу, настояти протягом години. Пити потрібно настій три рази на день по 50 г до прийому їжі.

– це чудовий протизапальний та жовчогінний засіб. Також його застосовують для лікування алергічних чи інших висипань на шкірі. Для приготування чаю потрібно взяти 1 ст. ложку сушеного листя та залити склянкою окропу, настояти протягом години. Пити потрібно настій три рази на день по 50 г до прийому їжі. Горобиновий сік корисний від підвищеного тиску, при анемії, атеросклерозі, для очищення печінки, при порушеннях функції щитовидної залози. Його обов’язково потрібно розбавляти з водою у пропорціях 1:1. Користь соку чорноплідної горобини проявляється при регулярному вживанні протягом тижня.

Кому не можна вживати аронію чорноплідну

Не варто вживати ягоди чорноплідної горобини постійно, бо можна зашкодити своєму здоров’ю. Оскільки плоди містять кислоти, що здатні подразнювати слизову оболонку шлунку та руйнують зубну емаль. А вміст вітаміну К при передозуванні викличе нудоту, діарею та сухість шкіри. Також плоди сприяють згущенню крові, що при ненормованому вживанні може призвести до утворення тромбів в організмі.

Людям з низьким тиском також слід обмежити вживання ягід аронії. Варто уникати споживання плодів при гастритах та виразках шлунку. У складі ягід містяться в’яжучі речовини, тому надмірне вживання може призвести до запорів. Люди з цукровим діабетом та вагітні жінки можуть їсти ягоди, але попередньо потрібно проконсультуватися зі своїм лікарем.

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